Пикантная морковка по-корейски за 15 минут: проверенный рецепт любимой закуски

Морковка по-корейски - очень популярная закуска. Ее можно увидеть практически на любом праздничном или обеденном столе. Но как приготовить это блюдо самостоятельно, потратив на весь процесс всего 15 минут? Об этом мы расскажем в этом материале.

Для приготовления моркови по-корейски нам понадобятся следующие ингредиенты: морковь (1 кг), сахар (1 ст. л.), уксус (5 ст. л.), соль (1.5 ч. л.), красный перец (1 ч. л.), растительное масло (100 мл), кориандр молотый (1 ч. л.), чеснок (2 зубчика).

Шаг 1: Морковь помыть, почистить и натереть на терке.

Шаг 2: Добавить соль, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы пошел сок.

Шаг 3: Добавить сахар, кориандр, красный перец, мелко нарезанный чеснок.

Шаг 4: Растительное масло подогреть на сковороде, затем полить им морковь.

Шаг 5: Добавить уксус и все тщательно перемешать. Затем можно ненадолго убрать морковь в холодильник, чтобы дать настояться.

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