Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото

Щенку немецкой овчарки по кличке Рейнджер поставили редкий диагноз - гипофизарный нанизм. Он не взрослел, как остальные собаки, и в свои 2 года выглядит, как очаровательный щенок. Издание Mirror поделилось историей и фотографиями Рейнджера.

Опекун Рейнджера Шелби Мейо рассказала, что нанизм собаки диагностировали вскоре после того, как он переболел лямблиозом. Владельцы заметили, что малыш не взрослел такими же темпами, как другие собаки его породы. Испугавшись последствий инфекции, они отвезли его к ветеринару, который подтвердил, что Рейнджер всегда будет выглядеть как щенок.

"Когда мы получили Рейнджера от заводчика, он был меньше, чем остальные щенки из его помета, но мы решили, что это из-за паразитов, - говорит Мейо. - В конце концов мы взяли инфекцию под контроль, и через несколько месяцев избавились от лямблий. В течение этого времени Рейнджер оставался очень маленьким, и ветеринар заподозрил, что у него может быть гипофизарный нанизм, генетическая мутация. Мы все еще скептически относились к этому, поскольку это очень редкое состояние. Но со временем Рейнджер не стал намного больше, и на данный момент мы уверены, что у него это состояние".

Хозяйка заверила, что сегодня Рейнджер здоров и счастлив, любит прыгать и играть со своим мячом и двумя "сестрами" Хейзел и Джесси.

Спасатели нашли милейшего щенка-единорога - еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей. Не удивительно, что хозяев уникальному животному отыскали без проблем.

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