Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений

Всем известно, что правильное питание - только часть работы на пути к фигуре мечты. Но что делать, если у вас нет времени ходить в зал или заниматься другими видами спорта? В этом материале мы расскажем, как можно привести тело в порядок, не выходя из дома.

Первое упражнение - бег на месте. Представьте, что вы на беговой дорожке и просто "бегите" на одном месте в том ритме, в котором вам удобно это делать длительное время. Для чего нужно это упражнение? Это кардио, без которого лишние сантиметры никуда не уйдут. Чтобы было не скучно, можно параллельно слушать музыку или смотреть какой-то фильм. Оптимальное время выполнения упражнения - от 5 до 20 минут в начале тренировки и столько же в конце.

Приседания. Это нужно не только тем, кто хочет быть счастливым обладателем красивой попы. Приседания полезны для давления, они помогают привести тело в тонус и хорошенько разогнать кровь. Приседать нужно с ровной спиной, стараясь сесть как можно ниже. Можно выполнять упражнение без дополнительного веса, или же взять в руки какой-то утяжелитель.

Самое важное - следите, чтобы при приседании ваши колени не заходили за носки. Так вы правильно распределите нагрузку. Если не выходит, можно приседать у стены или немного наклониться вперед. Оптимальное количество повторений - 3-4 подхода по 10-15 раз.

Отжимания. Для того, чтобы хорошенько проработать все мышцы, нужно нагружать различные разделы тела. Руки, плечи и спина - не исключение. Если вам тяжело отжиматься в обычной планке, можете встать на колени, оторвав ступни от пола. Это уменьшит нагрузку на руки. Количество повторений - 3-4 подхода по 10-15 раз.

Выпады. Они нужны для того, чтобы еще лучше проработать ноги, спину и ягодицы. Поставьте перед собой какое-то небольшое возвышение, напоминающее ступеньку. Только учтите, что эта конструкция должна быть устойчивой. И делайте широкий шаг на эту ступеньку каждой ногой.

Важно, чтобы нога, на которую вы выпадаете, сгибалась под прямым углом. Также нужно держать спину ровно, руки можно держать на талии или по бокам, зажав в них какие-то утяжелители (например, бутылки с водой). Делать выпады нужно аккуратно и не спеша. Выбирайте то количество повторений, которое будет вам комфортно.

Растяжка. Именно она отлично приводит мышцы в тонус, но делать ее нужно только после разогрева или тренировки. Потянитесь к потолку, встав на носочки.

Затем сядьте на пол, вытяните ноги и потянитесь пальцами рук к кончикам пальцев ног. То же самое повторите с каждой ногой по очереди, максимально наклоняясь. Повторять эти упражнения можно сколько угодно, пока вам комфортно.

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