RU  UA

Лайм

Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений

Что делать дома, чтобы похудеть

четверг, 21 ноября 2019, 19:00
читати статтю українською

Всем известно, что правильное питание - только часть работы на пути к фигуре мечты. Но что делать, если у вас нет времени ходить в зал или заниматься другими видами спорта? В этом материале мы расскажем, как можно привести тело в порядок, не выходя из дома.

Первое упражнение - бег на месте. Представьте, что вы на беговой дорожке и просто "бегите" на одном месте в том ритме, в котором вам удобно это делать длительное время. Для чего нужно это упражнение? Это кардио, без которого лишние сантиметры никуда не уйдут. Чтобы было не скучно, можно параллельно слушать музыку или смотреть какой-то фильм. Оптимальное время выполнения упражнения - от 5 до 20 минут в начале тренировки и столько же в конце.

Приседания. Это нужно не только тем, кто хочет быть счастливым обладателем красивой попы. Приседания полезны для давления, они помогают привести тело в тонус и хорошенько разогнать кровь. Приседать нужно с ровной спиной, стараясь сесть как можно ниже. Можно выполнять упражнение без дополнительного веса, или же взять в руки какой-то утяжелитель.

Самое важное - следите, чтобы при приседании ваши колени не заходили за носки. Так вы правильно распределите нагрузку. Если не выходит, можно приседать у стены или немного наклониться вперед. Оптимальное количество повторений - 3-4 подхода по 10-15 раз.

Отжимания. Для того, чтобы хорошенько проработать все мышцы, нужно нагружать различные разделы тела. Руки, плечи и спина - не исключение. Если вам тяжело отжиматься в обычной планке, можете встать на колени, оторвав ступни от пола. Это уменьшит нагрузку на руки. Количество повторений - 3-4 подхода по 10-15 раз.

Выпады. Они нужны для того, чтобы еще лучше проработать ноги, спину и ягодицы. Поставьте перед собой какое-то небольшое возвышение, напоминающее ступеньку. Только учтите, что эта конструкция должна быть устойчивой. И делайте широкий шаг на эту ступеньку каждой ногой.

Важно, чтобы нога, на которую вы выпадаете, сгибалась под прямым углом. Также нужно держать спину ровно, руки можно держать на талии или по бокам, зажав в них какие-то утяжелители (например, бутылки с водой). Делать выпады нужно аккуратно и не спеша. Выбирайте то количество повторений, которое будет вам комфортно.

Растяжка. Именно она отлично приводит мышцы в тонус, но делать ее нужно только после разогрева или тренировки. Потянитесь к потолку, встав на носочки.

Затем сядьте на пол, вытяните ноги и потянитесь пальцами рук к кончикам пальцев ног. То же самое повторите с каждой ногой по очереди, максимально наклоняясь. Повторять эти упражнения можно сколько угодно, пока вам комфортно.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото

Взрослая овчарка с гипофизарным нанизмом всегда будет выглядеть как щенок - фото собаки с карликовостью

Спасатели объединились с собаками для спасения коал из горящих лесов Австралии: фото

Лесные пожары в Австралии угрожают коалам. На поиски коал в горящих лесах отправили собак - фото, видео спасения коалы

Каждое блюдо - это своего рода бизнес-проект - Палке Ключник

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: