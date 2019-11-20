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Обнаженные студенты-ветеринары снялись с овцами для календаря и разгневали веганов

Овцам не было больно, но активисты все равно сочли фото "неэтичным"

среда, 20 ноября 2019, 17:55
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Директору Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании пришлось извиняться после того, как его студенты снялись для благотворительного "голого" календаря с перевернутыми овцами. Об этом пишет издание The Guardian.

На фотографии, которая разгневала веганов-активистов, изображены семеро студентов-выпускников, которые держат перед собой живых овец.

По данным Британской ветеринарной ассоциации крупного рогатого скота (BCVA), техника, которую студенты использовали для удержания животных, называется опрокидыванием и является стандартной для животноводства.

Опрокидывание позволяет ветеринарам исследовать ноги и другие части тела овец. BCVA сообщает, что опрокидывание овец признано безопасным и безболезненным для животных. Однако Ветеринарная сеть вегетарианцев (VVN) назвала фотографию очень тревожной, а некоторые студенты после ее публикации получили непристойные и угрожающие комментарии.

Директор колледжа, Стюарт Рейд, извинился перед теми, кто обиделся на изображение, но сказал, что не допустит преследований и угроз, направленных на студентов. Он также заявил, что усвоил уроки о "необходимости понимать меняющийся мир".

В колледже сообщили, что календарь все же будет опубликован, но из него уберут "этически оспариваемое" изображение.

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