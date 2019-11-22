Отец наткнулся на голое фото дочери в сети и решил ее проучить - теперь он любимчик соцсетей

Мужчина наткнулся в Twitter на обнаженное фото своей 19-летней дочери и решил, что лучшей ответочкой будет хороший троллинг. Недолго думая, заботливый отец тут же разделся и повторил снимок девушки. Тогда он вряд ли подозревал, что станет новой звездой соцсетей.

Итак, 19-летняя Тара Райли решила поделиться с фолловерами радостной новостью - девушка обрела самоуверенность. Это событие в личной жизни она отметила пикантным фото у зеркала, в котором сфотографировала себя практически без одежды, прикрывая обнаженную грудь свободной рукой: "В последнее время чувствую себя увереннее", - написала она.

Фото Тара опубликовала на страницах в Instagram и Twitter, еще не подозревая, какое продолжение получит эта история. Первой снимок девушки заметила ее родственница и решила рассказать о шалостях дочери отцу. Но вместо того, чтобы прочитать девушке лекцию, мужчина решил пустить в ход троллинг.

Раздевшись, мужчина спародировал дочь. При этом оставил под своим фото комментарий: "Не знаю, где она этому научилась".

Поступок отца очень впечатлил девушку и она также поделилась им с фолловерами. За последние два дня история мужчины разошлась по соцсетям, а под снимком собралось более 250 тыс. лайков. Пользователи назвали поступок креативного мужчины примерным.

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