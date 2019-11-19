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Тина Кароль анонсировала в Instagram новый клип, но всем не до него, ведь на фото она без одежды

Из одежды на теле артистки только перчатки до плечей

вторник, 19 ноября 2019, 19:48
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Певица Тина Кароль анонсировала в Instagram новый клип, но, кажется, немного поторопилась раздеться для эффектного поста. Теперь все говорят не о видео, а о внешности певицы и очередном пикантном фото в ее аккаунте.

Уже в этот четверг знаменитость представит ролик к новому треку "Иди на жизнь". Об этом она сообщила в комментарии, но кому было до него, когда здесь такое фото.

На снимке артистка позирует практически обнаженной. Из одежды на теле Кароль - лишь длинные перчатки с вышивкой: "Вау, горячо", "Какая вы красивая", "Ну вот опять, теперь не оторваться", "Ааа, фотка просто космос", - восхищаются в под снимком.

Примечательно, что это не первое подобное фото в аккаунте певицы на этой неделе. Недавно знаменитость опубликовала серию фотографий в ночнушке и без бюстгальтера.

  • Ранее Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.
  • Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками свежим фото 10-летнего сына Вениамина. Многие фаны артистки отметили невероятное сходство с отцом.

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