Тина Кароль анонсировала в Instagram новый клип, но всем не до него, ведь на фото она без одежды

Певица Тина Кароль анонсировала в Instagram новый клип, но, кажется, немного поторопилась раздеться для эффектного поста. Теперь все говорят не о видео, а о внешности певицы и очередном пикантном фото в ее аккаунте.

Уже в этот четверг знаменитость представит ролик к новому треку "Иди на жизнь". Об этом она сообщила в комментарии, но кому было до него, когда здесь такое фото.

На снимке артистка позирует практически обнаженной. Из одежды на теле Кароль - лишь длинные перчатки с вышивкой: "Вау, горячо", "Какая вы красивая", "Ну вот опять, теперь не оторваться", "Ааа, фотка просто космос", - восхищаются в под снимком.

Примечательно, что это не первое подобное фото в аккаунте певицы на этой неделе. Недавно знаменитость опубликовала серию фотографий в ночнушке и без бюстгальтера.

Ранее Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

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