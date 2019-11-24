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Легкий чизкейк с джемом: простой рецепт для приготовления дома

Оригинальный и вкусный десерт для всей семьи

воскресенье, 24 ноября 2019, 07:00
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Чизкейк - отличный вариант десерта для тех, кто любит сладкое и следит за своей фигурой. Также, если готовить этот торт дома, он получается не только вкусным, но и полезным. Как именно можно сделать чизкейк своими руками? Об этом мы расскажем в этом материале.

Итак, для приготовления чизкейка нам понадобятся следующие ингредиенты: песочное печенье (200 г), сливочное масло (100 г), сливочный сыр "Филадельфия" или его аналог (150 г), йогурт (125 мл), сахарная пудра (150 г), ванилин (половина ч. л.), яйца (6 шт.), джем (по вкусу).

Шаг 1: Взбить желтки с йогуртом, ванилином и сливочным сыром. Затем добавить белки и продолжить взбивать. Взбивать нужно аккуратно, постепенно добавляя все ингредиенты, чтобы в смеси не было большого количества пузырьков.

Шаг 2: Печенье измельчить и смешать со сливочным маслом. Выложить эту массу на дно формы, в которой будет выпекаться чизкейк.

Шаг 3: Вылить яичную смесь в форму и отправить в духовку на час при температуре 150 градусов. После чего открыть дверцу и дать смеси постоять в духовке еще минут 20. Затем остудить чизкейк и убрать его в холодильник на несколько часов.

Шаг 4: Смазать чизкейк немного подогретым джемом и дать настояться еще около часа.

Шаг 5: Готовый десерт переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.

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