Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото

Канадский приют для животных Pet and Wildlife Rescue разыскивает нового хозяина для доброй собаки, которая отыскала в снегу осиротевших котят и спасла их от неминуемой смерти. Трогательной фотографией героини и пятерых ее подопечных приют поделился на Facebook.

"Сегодня вечером наша бездомная дорогуша охраняет безопасность своих "детей" в приюте", - говорится в подписи к фото.

Издание People сообщает, что беспризорную собаку нашли холодной ночью в Онтарио. Она укрыла собой котят, чтобы защитить их от мороза. Прохожий увидел животных в снегу и привел их в приют.

"Это действительно трогательно! - сказал представитель приюта. - Это была очень холодная ночь, поэтому котятам было бы очень трудно выжить".

В приюте котят и собаку, получившую кличку Серенити, не стали разлучать. Когда малышей обработали от блох и дали лекарство от паразитов, защитнице позволили регулярно их посещать. Сейчас "семья" находится на передержке в приемной семье. Собака уже готова отправиться к новым владельцам, а котятам еще предстоит немного повзрослеть, чтобы жить самостоятельно.

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