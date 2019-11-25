RU  UA

Лайм

Женщина подобрала с улицы дикое животное, которое приняла за обычного котенка: фото

А вы бы распознали в этом малыше пуму?

понедельник, 25 ноября 2019, 13:43
читати статтю українською

Женщина из Аргентины обнаружила, что котенок, которого она спасла несколькими месяцами ранее, на самом деле оказался диким животным. Историю удивительной находки опубликовало издание Reuters.

Флоренсия Лобо рассказала, что в аргентинской провинции Тукуман нашла рядом с мертвой взрослой кошкой двух котят.

"Мы думали, что это была родившая брошенная кошка", - сказала женщина, отметив, что один из найденышей не выжил, а второго она забрала домой и назвала Тито.

Хотя со здоровьем Тито все было в порядке, два месяца спустя она отвезла его на прием к ветеринару. Осмотрев животное, врач сообщил, что на самом деле ее любимец - не домашний кот.

"Ветеринар не знал, что это такое, но сказал, что это не обычный кот", - рассказала Лоба.

Женщине дали номер местного природного заповедника, она связалась с его сотрудниками, и те подтвердили, что Тито на самом деле оказался ягуарунди - хищной дикой кошкой из рода Пумы, обитающей в Северной и Южной Америке. По данным Reuters, Тито в настоящее время находится под опекой заповедника, и его планируют вернуть в естественную среду обитания.

  • Тито - не единственное дикое животное, которое путают с домашним. Недавно мы рассказывали о том, как австралийка нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех.
  • Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок. Сложно поверить, но этому хорошему мальчику уже 2 года!

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

YouTube-блогер решил съесть на камеру сразу два острейших перца, и это была не лучшая его идея: видео

Хорошо, что поблизости нашлись люди, которые тут же вызвали скорую

Десерты и сладости, от которых не поправляются: что слопать к чаю после 18:00

Чем себя побаловать без ущерба для фигуры

5 важных правил ужина: как есть все и не поправляться

Как правильно ужинать, чтобы сохранять красивую фигуру

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: