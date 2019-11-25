Женщина подобрала с улицы дикое животное, которое приняла за обычного котенка: фото

Женщина из Аргентины обнаружила, что котенок, которого она спасла несколькими месяцами ранее, на самом деле оказался диким животным. Историю удивительной находки опубликовало издание Reuters.

Флоренсия Лобо рассказала, что в аргентинской провинции Тукуман нашла рядом с мертвой взрослой кошкой двух котят.

"Мы думали, что это была родившая брошенная кошка", - сказала женщина, отметив, что один из найденышей не выжил, а второго она забрала домой и назвала Тито.

Хотя со здоровьем Тито все было в порядке, два месяца спустя она отвезла его на прием к ветеринару. Осмотрев животное, врач сообщил, что на самом деле ее любимец - не домашний кот.

"Ветеринар не знал, что это такое, но сказал, что это не обычный кот", - рассказала Лоба.

Женщине дали номер местного природного заповедника, она связалась с его сотрудниками, и те подтвердили, что Тито на самом деле оказался ягуарунди - хищной дикой кошкой из рода Пумы, обитающей в Северной и Южной Америке. По данным Reuters, Тито в настоящее время находится под опекой заповедника, и его планируют вернуть в естественную среду обитания.

Тито - не единственное дикое животное, которое путают с домашним. Недавно мы рассказывали о том, как австралийка нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех.

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