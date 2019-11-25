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Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки

Где искать самые выгодные акции

понедельник, 25 ноября 2019, 19:00
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Наступает знаменитая Черная пятница! Вы уже готовы к охоте за лучшими скидками? Тогда мы с радостью поделимся с вами самыми выгодными акциями украинских магазинов.

Черная пятница 2019 начинается 25 ноября и длится в начале следующего месяца. Это время, когда многие магазины традиционно устраивают ежегодные распродажи. И нужно сказать, что скидки в этот период действительно впечатляют.

В этом году в акции участвует огромное количество украинских магазинов и торговых центров. Покупателей в Киеве ждут следующие приятные предложения:

  • ТРЦ Sky Mall - скидки до 80 процентов, розыгрыши и мастер-классы;
  • ТРЦ Ocean Plaza - до 80 процентов плюс розыгрыши гаджетов и других призов;
  • Lavina Mall - 80 процентов скидки и выступление Сергея Михалка с оркестром 1 декабря;
  • ТРЦ Dream Town - все те же 80 процентов, также гостей ждут мастер-класс от имидж-стилиста, фотозоны, подарки и сертификаты;
  • ТРЦ Gulliver - скидки до 70 процентов, знакомство с настоящим роботом, розыгрыши и шоу;
  • ТРК "Проспект" - скидки 50 процентов и концерт Сергея Бабкина 1 декабря;
  • ТРЦ "РайON" - скидки разных масштабов и розыгрыш планшета Apple iPad 7th от магазина "Алло" 29 ноября;
  • ТРЦ Piramida - скидки до 70 процентов, розыгрыш iPhone Black, DJ-сеты, фотозоны, конкурсы и призы;
  • ТРЦ Komod - скидки до 70 процентов, фотозона, интерактивы от ведущего, розыгрыши и подарки;
  • River Mall - тут посетителям предлагают выиграть 100 тысяч гривен на шоппинг 29 ноября, также многие цены будут снижены на 80 процентов.

Что касается интернет-покупок, технику по приятной цене можно купить на сайтах магазинов "Алло", "Фокстрот", "Эльдорадо", "Цитрус", Rozetka, Comfy, "ТехноЕж". Если вас интересуют одежда или обувь, хорошие акции планируются у Lamoda, Kasta, Answear, H&M. Косметику и парфюмерию со скидкой можно приобрести в интернет-магазинах Parfums.ua, Joko Blend, Mint, Parfum City, PurPur Beauty Shop, Amore Shop.

Ну а если вам нужны товары для детей, их предлагают недорого купить в "Агусик", Montessori shop, KidButik, Babyhit, "Ручки и Штучки". А мебель и товары для дома вы найдете на сайтах Dybok, Mebelok, WeLoveMebel, Taburetka, AMF, "Эпицентр", Jysk, Dormeo, WeMart, K-Home.

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