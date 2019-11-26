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Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото

У кота по кличке Тыква так много поклонников, что представителям сети супермаркетов Tesco пришлось выступить с официальным заявлением

вторник, 26 ноября 2019, 16:15
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Покупатели пригрозили бойкотировать супермаркет Tesco в британском городке Дрейтон в знак солидарности с котом, которого перестали пускать в помещение. Рыжий кот по кличке Тыква регулярно заходил в магазин и грелся возле кассы, но теперь вынужден сидеть у входа, время от времени наведываясь в паб по соседству, пишет Mirror.

"Кот забанен, и мы делаем все возможное, чтобы держать его подальше, - говорит администратор супермаркета Эндрю Табинер. - Суть в том, что его не должно быть в магазине, так как это противоречит нашей политике. Это абсолютно не магазинный питомец".

Табинер сообщил, что Тыкву часто кормят на улице, и он может "наслаждаться теплом магазина снаружи". Но такое решение администрации супермаркета вызвало гнев фанатов местной знаменитости, которые высказали свое разочарование на странице Tesco в Facebook.

"Все любят Тыкву, и здесь он по уважительной причине. Я думаю, что его сторонники должны бойкотировать Tesco", - заявил горожанин, собрав под своим комментарием множество лайков.

Вскоре оказалось, что Тыква - не уличный, а просто очень коммуникабельный кот. Владелица животного Джо Хардинг рассказала, что их дом находится неподалеку, и кот часто наведывается в близлежащие магазины, парикмахерские и пабы.

"Я думаю, что он просто хочет немного внимания от людей, - сказала она. - Тыква был уличным котом до того, как появился у нас, поэтому он очень любит гулять. Именно в супермаркете он проводит большую часть времени. Тыква ходит туда уже 18 месяцев, и я знаю, что все сотрудники любят его, поэтому не уверена, почему его прогнали так поздно. Сейчас он в основном лежит у двери - как охранник. Я согласна, что кошек не должно быть в магазинах, но не могу остановить его, это было бы несправедливо".

Резонанс в обществе достиг того, что представители Tesco вынуждены были выступить с официальным заявлением.

"Хотя мы любим маленького рыжего кота, продуктовый магазин - не лучшее место для кошки. Поэтому наши коллеги мягко побуждают его выходить, когда он пытается войти", - заявили в компании.

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