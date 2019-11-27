Аккаунт в Instagram собирает худший домашний интерьер, и эта коллекция - вышка креатива

Когда в доме назревает ремонт, соцсети становятся отличным местом для вдохновения. Люди со всего мира охотно делятся снимками интерьера своих жилищ, и почему бы не позаимствовать идейку. Что правда, некоторые креативщики заходят со своими фантазиями слишком далеко.

В Instagram стал популярным аккаунт pleasehatethesethings, который собирает худшие идеи домашнего интерьера и не только. Как отмечают авторы, все фотографии они находят в аккаунтах реально существующих людей, во что поверить можно не всегда.

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Сегодня за аккаунтом pleasehatethesethings (пожалуйста, ненавидьте эти вещи) следят более 200 тысяч фолловеров. В комментариях под снимками ведутся оживленные дискуссии об уникальных идеях дизайна.

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings Фото: instagram.com/pleasehatethesethings

Мужчине потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты". Вот как он выглядит внутри и снаружи.

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