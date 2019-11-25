Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото

В Британии туристам предлагают посетить уникальный отель-заповедник Port Lympne, который расположен просто на территории обитания хищных животных. Всего комплекс насчитывает три гостевых дома - возле одного из них живет семейство львов, возле двух других - тигры и волки.

Каждый дом оснащен большими панорамными окнами, которые позволяют туристам наблюдать за жизнью животных и наоборот. Так, к примеру, клиенты отеля могут принимать ванну, отдыхать в гостинной, а при этом буквально нос к носу контактировать с хищниками.

Примечательно, что на сайте отеля нет точной информации о количестве животных, обитающих рядом с комплексом. При этом отмечается, что поселившись в гостевом доме, у туристов есть шанс познакомиться с Адрасом и Удрикой - парой взрослых львов, у которых этой весной родились трое детенышей.

При этом, как пишет LadBible, отель - не просто аттракцион для туристов. Его владельцы занимаются возвращением разводимых в неволе диких животных в охраняемые районы и заповедники по всему миру. Фонд функционирует за счет средств посетителей заповедников и арендаторов гостевых домиков. К слову, расценки в Port Lympne стартуют от 1,750 фунтов стерлингов (54,2 тыс. грн) за сутки.

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