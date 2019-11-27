Мужчине вернули любимого кота, которого он считал давно погибшим: фото

Семь лет прошло с тех пор, как житель Калифорнии Роберт в последний раз видел своего кота Чебона. Любимец семьи пропал как раз перед тем, как они должны были переехать в новый дом Огайо. Роберт отложил переезд, чтобы разыскать своего 12-летнего кота, но после неудачи ему пришлось двигаться дальше.

Издание Dodo пишет, что в начале ноября Роберту неожиданно позвонили и сообщили шокирующую новость: Чебон жив.

"Я помню, как однажды молился и сказал: "Боже, я все сделаю, просто верни моего Чебона", - говорит мужчина на видео, размещенном на странице Службы защиты животных округа Вентура в Facebook.

Затем случилось невозможное. Добрая дама заметила на дороге обветшалого кота и отвела его к местному ветеринару. Помимо того, что кот был обезвоженным и грязным из-за жизни на улице, он был здоров. Врач отсканировал его микрочип, в который было "вшито" имя Роберта и возраст животного - 19 лет.

"Я боялся, что произошла какая-то ошибка", - признался Роберт, но сразу же купил авиабилет в Лос-Анджелес. Приехав в приют для животных в Камарильо мужчина обнаружил, что перед ним действительно находится Чебон. Когда хозяин и его любимец воссоединились спустя 7 лет, никто из присутствующих не смог сдержать слез.

"Все в этой комнате плакали. Это удивительная история, и все стало возможным благодаря микрочипу", - рассказал Рэнди Фридман, менеджер Службы защиты животных округа Вентура.

Теперь, когда Чебон наконец-то вернулся домой, хозяин гарантирует ему счастливую и комфортную старость, и обещает больше никогда не терять.

Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота. У Тыквы так много поклонников, что представителям сети супермаркетов Tesco пришлось выступить с официальным заявлением.

Говорят, чужих детей не бывает. Собака Серенити из Канады тоже так решила, и теперь заботится о пятерых милых котятах, которых спасла от неминуемой смерти.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.