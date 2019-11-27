RU  UA

Лайм

Мужчине вернули любимого кота, которого он считал давно погибшим: фото

Роберт и 19-летний кот Чебон воссоединились спустя 7 лет

среда, 27 ноября 2019, 12:33
читати статтю українською

Семь лет прошло с тех пор, как житель Калифорнии Роберт в последний раз видел своего кота Чебона. Любимец семьи пропал как раз перед тем, как они должны были переехать в новый дом Огайо. Роберт отложил переезд, чтобы разыскать своего 12-летнего кота, но после неудачи ему пришлось двигаться дальше.

Издание Dodo пишет, что в начале ноября Роберту неожиданно позвонили и сообщили шокирующую новость: Чебон жив.

"Я помню, как однажды молился и сказал: "Боже, я все сделаю, просто верни моего Чебона", - говорит мужчина на видео, размещенном на странице Службы защиты животных округа Вентура в Facebook.

Затем случилось невозможное. Добрая дама заметила на дороге обветшалого кота и отвела его к местному ветеринару. Помимо того, что кот был обезвоженным и грязным из-за жизни на улице, он был здоров. Врач отсканировал его микрочип, в который было "вшито" имя Роберта и возраст животного - 19 лет.

"Я боялся, что произошла какая-то ошибка", - признался Роберт, но сразу же купил авиабилет в Лос-Анджелес. Приехав в приют для животных в Камарильо мужчина обнаружил, что перед ним действительно находится Чебон. Когда хозяин и его любимец воссоединились спустя 7 лет, никто из присутствующих не смог сдержать слез.

"Все в этой комнате плакали. Это удивительная история, и все стало возможным благодаря микрочипу", - рассказал Рэнди Фридман, менеджер Службы защиты животных округа Вентура.

Теперь, когда Чебон наконец-то вернулся домой, хозяин гарантирует ему счастливую и комфортную старость, и обещает больше никогда не терять.

  • Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота. У Тыквы так много поклонников, что представителям сети супермаркетов Tesco пришлось выступить с официальным заявлением.
  • Говорят, чужих детей не бывает. Собака Серенити из Канады тоже так решила, и теперь заботится о пятерых милых котятах, которых спасла от неминуемой смерти.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Классический бигус с курицей и капустой: вкусный рецепт для сытного стола

Оригинальное блюдо для всей семьи

Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото

Смешные новости о животных. Кота по кличке Тыква перестали пускать в магазин, и фанаты устроили бойкот

Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня

Что полезного и простого съесть утром

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: