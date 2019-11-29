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Дизайнер сделал полезную рекламу для шопоголиков в честь Черной пятницы: фото

Дизайнер напомнил, что происходит с тоннами ненужных вещей, которые любители скидок покупают на распродажах

пятница, 29 ноября 2019, 13:29
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Экологи называют массовое производство дешевой одежды одним из главных загрязнителей планеты: ежегодно в мире производят 5 млн тонн текстиля, этот процесс генерирует большие объемы парниковых газов и требует колоссальных затрат энергии, воды и других ресурсов. При этом огромное количество одежды оказывается на свалках, и даже развитые страны не всегда справляются с ее переработкой, отправляя на "вечное хранение" в бедные государства.

Распродажи Черной пятницы, которые из американской традиции превратились в мировую, не способствуют бережливому и осознанному потреблению. Соблазняясь скидками, люди часто покупают ненужные вещи, не задумываясь об их будущем.

Дизайнер из Лондона Игорь Добровольский опубликовал в своем Instagram "модную рекламу", призванную напомнить фанатам Черной пятницы об экологическом ущербе необдуманных покупок.

Фото: @igor_dobrowolski

"Думай перед тем, как купить", - подписал он свои коллажи, на которых девушки в модной одежде изображены рядом с реальными фотографиями свалок, куда неизбежно попадет большинство "быстрой моды".

Фото: @igor_dobrowolski

Фото: @igor_dobrowolski

Фото: @igor_dobrowolski

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