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Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м

Что ждет вас в новом году, как нужно себя вести, как одеваться и что нельзя вешать на елку

понедельник, 2 декабря 2019, 19:00
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Каким будет новый год, что он несет за собой, как правильно его встретить и почему нужно избегать принтов с животными? Обо всем этом мы расскажем в этой статье. Также наши эксперты подготовили для вас краткий астрологический прогноз на год белой металлической крысы.

Как правильно встретить год белой металлической крысы

Белая крыса любит светлые тона и все блестящее. Поэтому стоит выбрать белый, бежевый, кремовый и другие подобные цвета. И украсить свой образ сверкающими украшениями. Елку тоже стоит украшать в светлой гамме, добавляя ей как можно больше блеска гирляндами и дождиком.

А вот чего ни в коем случае нельзя делать, так это использовать в своем наряде или декоре животные принты и изображения представителей семейства кошачьих. Также на елку нельзя вешать фигурки и изображения котов, тиров, леопардов. Это правило существует потому, что символ года может испугаться и убежать, забрав с собой удачу.

Как себя вести в новом году

Во многих легендах крыса упоминается как очень мудрое и спокойное животное. Поэтому в новом году нужно стараться действовать размеренно, обдумывать каждый шаг, внимательно наблюдать за ситуацией. Также стоит избавиться от лишних переживаний и постараться относиться ко всему спокойнее. Постарайтесь смотреть на вещи философски, ведь, как говорится, "все пройдет, и это тоже".

Также в 2020 году важно быть скромнее, терпеливее и не зацикливаться на своем эгоизме. Прислушивайтесь к советам близких, не бойтесь попросить помощи. И ни в коем случае не опускайте руки на пути к своим целям.

Астрологический прогноз на 2020 год

В новом году многие могут кардинально изменить свою жизнь. Представителей практически всех знаков Зодиака ждут кардинальные перемены. К лучшему или нет, зависит только от вас. Главное послание года - "Кто тяжело работает и доверяет своему сердцу, не потеряет свой путь". Поэтому старайтесь прислушиваться к своим чувствам, и не позволяйте себе лениться.

Также в этом году вероятны позитивные изменения в личной жизни. Если вы давно хотели поменять что-то в этой сфере, действуйте и не бойтесь ошибок, судьба сама приведет вас к нужному человеку.

Что касается финансов и здоровья, все будет в порядке у тех, кто внимательно следит за этими аспектами своей жизни. Если вы бережете свой организм и свои средства, вам не придется иметь с ними серьезных неприятностей. Но если вы относитесь к здоровью и деньгам легкомысленно, вас могут ждать масштабные огорчения.

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