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В каких цветах встречать Новый год-2020 - подбираем праздничный гардероб

В чем встречать Новый год и Рождество в этом году и какие цвета выбрать

воскресенье, 1 декабря 2019, 19:00
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Какие цвета выбрать для празднования Нового года и Рождества? Почему нужно отдать предпочтение светлым оттенкам, и для чего важно избегать животных принтов и изображений котов? Обо всем этом и не только мы расскажем в этом материале.

2020 год - год белой металлической крысы. Это мудрое животное, которое способно терпеливо наблюдать за происходящим, анализировать ситуацию и делать осмысленные выводы.

Как понятно из названия, символ года любит светлые и металлические цвета. Поэтому для празднования Нового года стоит выбрать наряд белого, нюдового, кремового, пудрового или других подобных оттенков. Также хорошо подойдут блестящие аксессуары.

Не стоит одеваться слишком броско. Считается, что в год крысы нужно быть сдержанным, поэтому лучше отдать предпочтение более скромным нарядам. Чтобы сделать строгий образ праздничным, можно дополнить его эффектными украшениями или выразительным макияжем.

Идеальным решением будет закрытое тепло платье, в нем вы будете выглядеть элегантно и сможете чувствовать себя комфортно. Также неплохой идеей может стать брючный костюм. Такой лук смотрится очень стильно и аккуратно.

Если вы встречаете Новый год дома, можете выбрать для вечера уютный большой свитер. Чтобы такой образ выглядел празднично, добавьте к нему крупные серьги или кулон.

Помните, что в этом году нужно обязательно отказаться от животных принтов и любых украшений и предметов одежды, на которых изображены представители семейства кошачьих. Всем известно, что крысы не слишком дружат с котами. Поэтому, если не хотите спугнуть символ 2020 года, не надевайте ничего подобного.

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