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Полезные рецепты на Новый год: 3 вкусных салата помимо оливье

Оригинальные и вкусные блюда на праздничный стол

понедельник, 2 декабря 2019, 07:00
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Вот и наступила зима, а это значит, что совсем скоро все начнут готовиться к празднованию Нового года. Вы уже знаете, чем будете угощать своих близких и гостей? Чтобы ваш стол был действительно интересным и вкусным, мы подобрали несколько оригинальных рецептов, которыми можно разбавить или заменить привычные угощения.

Салат с копченой курицей

Это блюдо можно приготовить всего за полчаса. Вам понадобятся следующие ингредиенты: копченая куриная грудка, вареные яйца (4 шт.), плавленые сырки (3 шт.), помидоры (3 шт.), чеснок (3 зубчика), майонез для заправки, зелень для украшения.

Курицу и помидоры нарезать небольшими кубиками, плавленный сыр и яйца охладить и натереть на терке. Добавить измельченный чеснок. Затем выложить салат слоями на тарелку. Сначала сделать слой курицы, затем смазать майонезом, сделать слой яичной массы и помидоров, снова смазать. Продолжать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Готовый салат посыпать мелко нарезанной зеленью.

Салат с грибами (опятами)

Хороший вариант легкой закуски за 15 минут. Вам понадобятся: маринованные опята (1 банка), зеленый лук (1 пучок), ветчина (300 г), картофель вареный (3 шт.), яйца вареные (3 шт.), майонез для заправки, соль и перец по вкусу.

Ветчину, картофель и яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко порубить. Затем взять блюдо для салата и аккуратно переложить будущий салат слоями: сначала слой грибов, затем немного лука, потом ветчина, яйца и картофель. Все слои нужно промазать майонезом, посолить и поперчить. Перед подачей можно украсить салат опятами и зеленью.

Салат из селедки и свеклы

Этот салат - оригинальная и быстрая замена знаменитой "Шубе". Приготовить его можно всего за 20 минут. Для этого вам понадобятся: слабосоленая селедка (2 филе), вареная свекла (1 шт.), вареный картофель (4 шт.), луковица, свежие огурцы (2 шт.), укроп (3 веточки), сметана (150 г), лимонный сок (1 ст. л.), мед (1 ч. л.), соль и перец по вкусу.

Селедку, огурцы, картофель и свеклу нарезать небольшими кубиками. Лук почистить и нарезать колечками. Укроп мелко порубить. Смешать все нарезанные ингредиенты между собой и приготовить заправку. Для этого сметану соединить с лимонным соком и медом. Заправить салат и украсить его зеленью или долькой лимона.

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