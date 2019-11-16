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Соблюдаем Рождественский пост 2019-2020: даты и советы по правильному питанию

Правила и запреты на Рождественский пост

суббота, 16 ноября 2019, 19:00
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Когда начинается Рождественский пост, сколько он длится и какие правила важно соблюдать в это время? Обо всем этом мы расскажем в специальном материале. Также тут вы сможете узнать, что можно есть, какие продукты запрещены и чего ни в коем случае нельзя делать.

В 2019 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, в это время действует целый ряд правил и запретов, которых должны придерживаться православные верующие.

Что можно есть

В понедельник, среду и пятницу нужно есть холодную еду и черный хлеб, во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу, добавлять растительное масло и рыбу, также разрешается вино. На выходных разрешено есть овощи, рыбу, добавлять масло, еда может быть горячей, вино также не запрещается. Весь пост можно употреблять фрукты, овощи, мед, соленья, крупы.

Чего нельзя есть

Не разрешается есть продукты животного происхождения: мясо, птицу, молочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр. Запрещена рыба, кроме дней, когда ее можно добавлять в рацион (эти дни описаны в пункте выше).

Что нужно делать

Важно придерживаться ограничений в питании. Также нужно молиться, благодарить Бога, ходить в церковь и общаться со своим духовным наставником.

В пост нужно проявлять заботу и сострадание, оказывать помощь, прощать тех, кто причинил вам зло. Нужно также читать духовную литературу, бороться со своими плохими привычками. До Рождества нужно сделать уборку и выбросить или вынести из дома весь хлам.

Чего нельзя делать

Во время поста запрещено ругаться, сквернословить, вести разгульный образ жизни. Нельзя играть в азартные игры, жаловаться, устраивать скандалы, бунтовать.

Очень важно в этот период отказаться от любого негатива. Ведь никакая диета не может заменить духовную пищу и позитивные эмоции и помыслы.

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