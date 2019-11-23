Рождественский пост 2019-2020: что приготовить к праздничному столу

В 2019 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, в это время действует целый ряд правил и запретов, которых должны придерживаться православные верующие.

Особого внимания заслуживают правила питания во время поста. Ведь в это время разрешены только определенные продукты. В отдельном материале ранее мы рассказали о том, что именно и в какие дни можно есть. А теперь поделимся с вами идеями вкусных и полезных постных блюд.

Во время поста самыми популярными гарнирами являются крупы: гречневая, пшеничная, овсяная и так далее. Их можно варить на воде, приправляя различными специями. Также популярны овощные супы, супы-пюре и салаты. Вот несколько интересных салатов, которыми можно украсить постный стол:

Салат с черносливом

Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), затем перетереть ее с солью и сахаром (1 столовая ложка), сок тщательно отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее замоченный в воде чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все хорошенько перемешать. По желанию в салат можно добавить немного тмина или других приправ на ваш вкус.

Салат из моркови с соленым огурцом

Для приготовления понадобятся 800 грамм моркови, 2 соленых огурца и 200 грамм томатного сока. Сначала нужно удалить тонкую кожицу с соленых огурцов и разрезать их вдоль надвое. Затем нарезать огурцы на мелкие кубики, залить их томатным соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной заправкой и подавать на стол.

Салат из тертой моркови с капустой кольраби

Подготовьте 3-4 моркови, 200 грамм капусты кольраби, маленькую ложку меда, столовую ложку молотых грецких орехов и немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока и веточку зелени. Морковь и капусту хорошенько промойте, натрите на мелкой терке и перемешайте. Заправлять салат нужно перетертой смесью меда и сока. Ну а украсить блюдо можно крошками орехов или зеленью.

В качестве вторых блюд отлично подойдут следующие варианты: тушеная капуста, капуста с грибами, отварная фасоль, голубцы без мяса, картофель в любом виде, салаты и закуски с селдью (в дни, когда разрешена рыба), печеная рыба и рыбные паштеты, рыбные котлеты, картофельные оладьи.

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