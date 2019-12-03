Отец заснял, как акула сбила его 7-летнего сына с доски для серфинга: фото и видео

Шон Мур и его 7-летний сын Чендлер отправились заниматься серфингом на пляж Нью-Смирна во Флориде, когда ребенка внезапно сбило с доски нечто, принятое семейством за крупную рыбу. Но просмотрев видео с камеры на доске, отец обнаружил, что на самом деле из воды на Чендлера выпрыгнула акула, пишет издание People.

На кадрах видно, как Чендлер уверенно стоит на доске, прежде чем заметить приближающееся морское животное и в ужасе спрыгнуть с доски.

"Как родитель, я, конечно, забеспокоился: "Что, черт возьми, могло случиться?" Но, к счастью, нам не нужно волноваться об этом сейчас, - рассказал мужчина журналистам.

Шон Мур сказал, что они с сыном находились в воде около 15 минут, когда произошел инцидент с акулой. Он заметил, как ребенок неловко упал с доски и спросил, что случилось. Тот ответил, что заметил рыбу, а потом что-то ударило его и сбило с доски.

"Но мы продолжали заниматься серфингом. Мы ничего не заподозрили, и не выходили из воды еще минуть 15", - сказал мужчина.

На доске ребенка была установлена камера, и когда семья вернулась на пляж, Шон загрузил отснятый материал на телефон и опубликовал в Instagram. Некоторые из подписчиков Шона обратили внимание на акулу, и лишь тогда он осознал, что произошло с его сыном.

"Черт возьми, мы увернулись от пули, - с облегчением говорит Мур. - Нам очень повезло, что Чендлеру не пришлось накладывать швы или что-то в этом роде. Для нас двоих это в первый раз".

"Я думал, что это была просто рыба, которая ударила меня. Я так удивился, что это акула", - рассказал 7-летний мальчик.

Пляж, где Шон с Чендлером занимались серфингом, часто называют "мировой столицей нападения акул". National Geographic также подтверждает это, подсчитав, что примерно 1 из 25 нападений акул во всем мире происходит на пляже Нью-Смирна.

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