Хозяйка 17 кошек и собак собрала всех животных на одном фото - сделать его было непросто

В доме Кэти Смит из Уэльса живет 17 очаровательных собак и кошек. Накануне праздников она решила собрать их вместе для маленького семейного фото, но сделать это было непросто, пишет Daily Mail.

Чтобы сделать снимок, Кэти пришлось буквально преследовать своих питомцев по дому с угощениями. Она несколько раз собирала их вместе, но животные упорно не хотели замереть хотя бы на несколько секунд.

По словам хозяйки, поладить с собаками было проще всего, но кошки упорно не хотели позировать в обмен на лакомства. Так, на фото вы можете увидеть хвост уходящего кота.

"Теперь я знаю, как собрать вместе кошек. Мне пришлось просто поднимать их садить обратно, пока они не остались, - говорит женщина. - Потребовалось больше трех попыток, но в итоге удалось удержать их там на пару секунд и сделать фотографию, прежде чем они снова уйдут. Мы живем в довольно хаотичном доме, но уже к этому привыкли".

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