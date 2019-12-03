Знаменитая в соцсетях кошка Лил Баб умерла во сне: вот ее история и фото

8 летняя кошка Лил Баб, которая прославилась в соцсетях благодаря уникальной внешности и забавно торчащему язычку, умерла во сне. Об этом в Instagram рассказал ее владелец Майк Бридавский.

"Это моя первая фотография с Баб, и наша последняя совместная фотография с ней, - написал мужчина. - Баб была веселой и полной любви, лежала в нашей кровати в субботу вечером, но неожиданно тихо скончалась во сне".

Фото: @iamlilbub

Бридавский никогда не скрывал, что его любимица страдала от агрессивной инфекцией костной ткани, но все же не ожидал, что она уйдет так внезапно.

"Я искренне верю, что она приняла решение покинуть свое слабое тело, чтобы нашей семье не пришлось принимать это трудное решение самостоятельно", - пишет он.

Фото: @iamlilbub

Горюющий хозяин признался, что кошка Лил Баб научила его всему, что он знает о безусловной любви, а также свела его с любимой женой Стейси.

"Она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних 8 лет. Сказать, что наша семья опустошена, было бы преуменьшением", - пишет хозяин.

Фото: @iamlilbub

Благодаря популярности Лил Баб Майк Бридавский смог помочь многим больным животным, и бесконечно благодарен ей за эту возможность.

"Она буквально спасла тысячи жизней (как домашних животных, так и людей), она помогла создать первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, она стала объектом инновационных генетических и биологических исследований, она помогла собрать более 700 000 долларов для нуждающихся животных и распространяла послание о решимости, позитиве и настойчивости людям во всем мире. И хотя мое сердце абсолютно разбито ее тихим уходом с планеты Земля, я знаю, что ее дух, магия и энергия все еще с нами, напоминают нам каждый день становиться лучше, - пишет он. - Для меня большая честь, что ты выбрала меня своим хозяином. Пожалуйста, проведывай всех нас во сне".

Фото: @iamlilbub

Лил Баб родилась с врожденными дефектами развития, но стала исключительно популярной в соцсетях. На ее страницу в Instagram подписаны более 2,4 млн человек.

Фото: @iamlilbub

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