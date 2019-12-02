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После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото

Любители животных сплотились, чтобы спасти коал с обожженными лапами

понедельник, 2 декабря 2019, 18:31
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С тех пор, как в ноябре в Австралии начались лесные пожары, десятки коал были спасены и отправлены в ветеринарные клиники для лечения. Многие из этих сумчатых сейчас лечатся от ожогов на лапах. В качестве средства защиты животных от дальнейших травм австралийские волонтеры призвали активистов отправлять варежки ручной работы в ближайшие больницы. Издание GoodNewsNetwork пишет, что на призыв откликнулись умельцы со всего мира.

Детеныш коалы в вязаном одеялеФото: Koala Hospital Port Macquarie

Мало того, что спасатели принимают одеяла, корзины, пленки для летучих мышей и мешочки для других животных, пострадавших от пожаров. Группа голландских любителей вязания из Quilt Shop 100 уже подготовила более 400 пар рукавиц для австралийских коал. Группа Animal Rescue Freecycle Craft Guild также публикует бесплатные схемы шитья, вязания крючком и спицами в своей группе в Facebook.

Фото: Quilt Shop 100

Спасатели коал получили тысячи посылок со всего мира, потому им пришлось попросить сердобольных вязальщиков отложить рукоделье, пока они не распакуют все пожертвования. Впрочем, волонтеры по-прежнему принимают еду, воду и лекарства для животных.

"Если вы хотели на недельку отдохнуть от ремесла, сейчас самое время. Отправьте то, что у вас есть, и дайте рукам отдохнуть. Со всеми 150 группами диких животных, 1230 спасателями и сотнями ветеринаров были установлены контакты, большие запасы уже доставлены им, или сейчас находятся в пути", - успокоили активистов волонтеры.

  • Мужчине вернули любимого кота, которого он считал давно погибшим. Роберт и его 19-летний кот Чебон воссоединились спустя 7 лет.
  • Говорят, чужих детей не бывает. Собака Серенити из Канады тоже так решила, и теперь заботится о пятерых милых котятах, которых нашла в снегу.

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