RU  UA

Лайм

Милый корги собрал в Instagram 50 тыс. поклонников - его лучшие фото заставят вас улыбаться

Пушистые комочки продолжают завоевывать интернет

четверг, 5 декабря 2019, 16:34
читати статтю українською

Кто не любит фотографировать своих домашних питомцев? Особенно, если они такие смешные и милые. А какие собаки более фотогеничны, чем корги? Их забавные мордашки и харизматичные выходки - определенно материал для Instagram.

Проверить это можно, просмотрев аккаунт жительницы Японии, которая снимает своего пушистого комочка по кличке Эрико и делится кадрами с пользователями соцсети. На страничку песика подписано более 50 тысяч человек.

Кроме Эрико на снимках присутствуют и игрушечные мини-версии корги, которые сопровождают его в некоторых местах, где он бывает. Эти забавные фото не оставят равнодушного никого.

  • Спасатели нашли на улице милейшего щенка-единорога. Еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей.
  • Королева Елизавета II держала собак породы корги почти 80 лет и следила, чтобы у них было самое лучшее меню. Повар рассказал, чем питались самые избалованные питомцы Британии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Классическая шуба к праздничному столу: простой рецепт любимого салата

Салат шуба своими руками - Как приготовить новогоднее блюдо быстро и без усилий

Мужчина сбил на дороге пса и ужаснулся - животное выжило, просто это оказался вовсе и не пес

Похоже, водителю повезло, что хищник был в состоянии шока

Решили похудеть? Чем заменить макароны, жаренную и жирную еду

Что есть, чтобы не поправляться и не ходить голодным

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: