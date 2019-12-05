Милый корги собрал в Instagram 50 тыс. поклонников - его лучшие фото заставят вас улыбаться

Кто не любит фотографировать своих домашних питомцев? Особенно, если они такие смешные и милые. А какие собаки более фотогеничны, чем корги? Их забавные мордашки и харизматичные выходки - определенно материал для Instagram.

Проверить это можно, просмотрев аккаунт жительницы Японии, которая снимает своего пушистого комочка по кличке Эрико и делится кадрами с пользователями соцсети. На страничку песика подписано более 50 тысяч человек.

Кроме Эрико на снимках присутствуют и игрушечные мини-версии корги, которые сопровождают его в некоторых местах, где он бывает. Эти забавные фото не оставят равнодушного никого.

Спасатели нашли на улице милейшего щенка-единорога. Еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей.

Королева Елизавета II держала собак породы корги почти 80 лет и следила, чтобы у них было самое лучшее меню. Повар рассказал, чем питались самые избалованные питомцы Британии.

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