Белая елка и плюшевый снег: Ким Кардашьян показала странный рождественский декор

Ким Кардашьян Уэст поделилась в Instagram серией видеороликов, в которых показала рождественский декор своего дома в Калифорнии. В качестве украшений звезда реалити-шоу и бизнесвумен выбрала абстрактные белые деревья, сделанные из мягкой плюшевой ткани.

Фото: KIM KARDASHIAN/INSTAGRAM

Кардашьян объяснила, что деревья изготовлены по индивидуальному заказу и впервые использовались для семейного праздника в канун Рождества 2018 года.

"Мне это нравится, они такие причудливые, полностью белые", - сказала Кардашьян.

Ким отказалась от традиционной рождественской красно-зеленой цветовой гаммы, и даже ее рождественская елка в гостиной окрашена в белый и декорирована белыми гирляндами. Также белыми огоньками украсили живые деревья за пределами ее дома.

"Это так красиво", - сказала Кардашян о своем рождественском дереве.

Фото: KIM KARDASHIAN / INSTAGRAM

В преддверии Рождества Кардашьян отпраздновала четвертый день рождения своего сына Сейнта. Ким пожелала малышу счастливого дня рождения, поделившись семейной фотографией на фоне белых плюшевых деревьев.

"У меня нет слов, чтобы описать, как я люблю твою улыбку и твои кудри, - подписала она снимок. - Ты приносишь столько радости в мою душу. Такой добрый, любящий, вдумчивый и милый!"

Фото: KIM KARDASHIAN / INSTAGRAM

Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома. Основными цветами праздничного декора в 2019 году первая леди США "назначила" белый и золотой.

Хозяйка 17 кошек и собак собрала всех животных на одном фото. Сделать его было непросто, но женщина получила лучший семейный портрет своих домашних любимцев.

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