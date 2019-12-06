Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото

Некоторые люди считают питбулей страшными и агрессивными, но Симба из Швеции доказал, что это неправда. Издание о животных The Dodo рассказало, как дружелюбный пес спас жизнь пожилой соседке, которая всегда старалась его избегать.

"Он всегда пытался с ней подружиться, но она называла его злым и смотрела со страхом, - рассказал The Dodo владелец Симбы Арджанит Механа. - Она не любила его, потому что он "опасной породы".

Симба, однако, подтвердил свой добрый характер самым милым образом. На днях Механа и Симба возвращались домой с прогулки, но проходя мимо соседской квартиры, пес начал вести себя странно.

"Он остановился, начал лаять и бежать к двери, где живет соседка. Я потянул за поводок, но он отказался идти", - сказал Механа.

Симба не сдвинулся с места, поэтому хозяин пошел за ним. Тогда он услышал слабый звук, исходящий из-за двери.

"Я услышал слабый голос, просящий о помощи, - вспоминает Механа. - Она говорила: "Пожалуйста, не уходите".

Дверь была не заперта, поэтому Механа открыл ее и обнаружил, что его соседка упала на пол. Она сломала бедро и долгих два дня оставалась незамеченной. Женщина не могла двигаться, и ее жизнь была в опасности. К счастью, чуткий слух Симбы уловил ее голос.

Механа вызвал скорую помощь и вместе с собакой дождался приезда врачей. Жизнь женщины была спасена собакой, которую она недолюбливала. После этого ее сердце смягчилось.

"Она сказала: "Спасибо, что услышал меня". Сначала я подумал, что она разговаривает со мной, но потом она сказала: "Нет, не ты, а милая собачка", - рассказал Механа.

Сейчас соседка Механы и Симбы находится в больнице, но другие жители дома осыпают героя лакомствами и подарками. Сам же хозяин надеется, что действия его собаки поменяют стереотипы о питбулях.

"Я знаю, что Симба - замечательная собака. Но я надеюсь, что это событие заставит людей иначе воспринимать бультерьеров. Именно мы, люди, должны заслужить их преданность и любовь", - сказал он.

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