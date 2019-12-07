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Как замариновать скумбрию к столу на праздники: простой рецепт и советы

Как самому приготовить маринованную рыбу

суббота, 7 декабря 2019, 07:00
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Любите маринованную рыбу и не хотите покупать ее в магазине? В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусную закуску из маринованной скумбрии самостоятельно. Интересно, что с этим простым рецептом справится практически каждый.

Для приготовления рыбы вам понадобятся следующие ингредиенты: скумбрия свежемороженая (3 шт.), лук (3 шт.), чеснок (3 зубчика), уксус (3 ст. л.), масло растительное (2 ст. л.), лавровый лист (3 шт.), перец черный горошком (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), соль (1 ст. л.), смесь молотых перцев (по вкусу).

Шаг 1: Рыбу нужно разморозить и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Лук и чеснок нужно помыть, почистить и нарезать колечками.

Шаг 3: Все нарезанные ингредиенты смешать между собой. Затем добавить по очереди все специи - смесь перцев, перец горошком, сахар, соль и лавровые листочки.

Шаг 4: Залить все уксусом и растительным маслом, аккуратно перемешать, чтобы жидкость распределилась равномерно.

Шаг 5: Далее все зависит от вас - вы можете как подавать маринованную скумбрию к столу уже через 20 минут после окончания готовки, так и отправить ее мариноваться в стеклянной банке в холодильник еще на сутки. Если вы выберете второй вариант, рыба получится более насыщенной и пряной. Но помните, что при длительном мариновании скумбрию в банке нужно обязательно дважды встряхнуть.

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