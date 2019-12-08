На твердую пятерку: 5 признаков по-настоящему хорошего секса

Как вы считаете, насколько хороши вы в постели? По десятибальной шкале, какую оценку вы поставили бы себе и своему парнтеру? Чтобы помочь подробнее разобраться в том, насколько классной является ваша интимная жизнь, мы собрали пять главных признаков хорошего секса. Прочтите их и посмотрите, чего из перечисленного вам не хватает. Ну а в случае, если хватает всего, порадуйтесь своим успехам.

Комфорт

В первую очередь, для хорошего секса необходимо чувствовать себя комфортно. И вас и вашего избранника не должно ничего смущать: ни обстановка, ни самочувствие, ни что-либо еще. Если кому-то из вас не нравится включенный свет, выключите его. Если кто-то смущается, что не успел сгонять в душ или переодеться в красивый наряд, дайте человеку немного времени. Ну и, конечно же, если кто-то плохо себя чувствует, физически или морально, и не настроен на интим, ни в коем случае не начинайте настаивать.

Первое важное правило здорового секса: нет значит нет. И это "нет" может озвучить любой из участников интимного процесса в абсолютно любой момент, точно зная, что за этим не последуют обиды, скандал или давление. Это очень важный залог доверия и понимания между партнерами. И именно с него начинается моральный комфорт.

Оптимальная прелюдия

В данном случае под словом "оптимальная" подразумевается оптимальная для обоих партнеров длительность этого процесса. Прелюдия не должна быть слишком короткой, тогда кто-то из вас может не успеть возбудиться до нужного уровня. Но и очень уж затягивать это дело опасно, ведь кому-то может просто стать скучно. Обсудите это откровенно, и тогда вы будете точно знать, где находится золотая середина.

Обоюдная инициатива

Мужчины, как и женщины, любят не только брать на себя инициативу, но и чувствовать ее от партнера. Всем нам нравится, когда объект нашей симпатии нас хочет и не боится это показывать. Если вы хотите по-настоящему открыться в сексе, запомните простое правило: в постели нет места для скромности. Это та плоскость, где все участники процесса должны получить удовольствие. Мы говорим сейчас не только о физическом удовольствии, но и о моральном.

Если вы будете бояться вести себя активно, скрывать свои фантазии, не решаться осуществить прямо здесь и сейчас свои желания, вы будете портить весь "праздник" не только себе, но и своему партнеру. Ведь постоянно стараться за двоих нравится далеко не всем.

Забота и внимание

В интиме огромную роль играет внимание партнеров друг к другу. Старайтесь реагировать на тела друг друга, чувствовать, когда кому-то что-то неприятно или наоборот. Если не до конца понимаете, чего от вас хотят, не стесняйтесь об этом спросить. В случаях, когда вы видите какую-то зажатость, неловкость или отторжение, обязательно поинтересуйтесь, в чем причина.

В идеале, лучше всего обсуждать эти вопросы за пределами кровати, чтобы в процессе вас уже ничего не отвлекало. Но, если поговорить заранее не вышло, просто проявляйте максимальную заботу. Кстати, это касается и оргазма. Если кто-то из вас по какой-то причине его не получает, эту проблему важно найти и устранить. И да, дорогие мужчины, в первую очередь нужно думать о даме. И только потом о себе. Это, скажем так, негласное джентельменское правило постельного этикета.

Интересное общение и открытость

Многие считают, что контакт с партнером необходимо наладить до постельных игр, чтобы процесс занятия любовью был по-настоящему захватывающим, раскованным и приятным. И с точки зрения психологии, с этим трудно не согласиться. Ведь многие люди перестают хотеть своего партнера именно на почве различных конфликтов и недопониманий. И наоборот, чем комфортнее нам с человеком за дверью спальни, тем больше мы готовы открыться ему в постели.

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