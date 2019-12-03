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Худеем без стресса для организма: 5 приятных процедур для борьбы с лишним весом

Как похудеть без спортзала и диеты

вторник, 3 декабря 2019, 19:00
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Все знают, что для похудения нужно заниматься спортом и правильно питаться. Но что делать, если на диеты и занятия не хватает сил, времени или средств? В этом материале мы расскажем вам о нескольких занятиях, которые могут помочь сбросить несколько лишних сантиметров.

Конечно, нужно понимать, что полноценные тренировки и грамотное питание ничто не заменит. Но некоторые занятия действительно могут помочь слегка подтянуть фигуру и привести тело в тонус.

Горячая ванна

В горячей воде наше тело расслабляется, мышцы отдыхают, кожа напитывается кислородом, поры очищаются. Все это помогает как бы "перезапустить" организм. Также это помогает избавиться от отечностей, после чего вы можете заметить, что стали стройнее на несколько сантиметров.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что после ванны иногда появляется ощущение, словно родился заново? Все это именно потому, что банные процедуры хорошо влияют на фигуру и тело в целом.

Но важно помнить, что ванну можно принимать не чаще двух раз в неделю. А людям с сердечными и сосудистыми заболеваниями горячие ванны могут быть и вовсе противопоказаны.

Массаж

Во время массажа улучшается кровообращение, стабилизируется давление. Это, как и горячая ванна, помогает снизить отечность и освежить кожу и мышцы. Особенно в том случае, если массаж антицеллюлитный. Если проводить процедуры регулярно, за месяц можно избавиться от пары-тройки сантиметров.

Массаж можно делать себе самостоятельно, достаточно смазать кожу кремом, лосьоном или медом и просто аккуратно промассировать все желаемые зоны. Также можно добиться антицеллюлитного эффекта, если использовать скраб из молотого кофе, меда и щепотки корицы. Осторожно, это домашнее средство хоть и работает, но может сильно печь.

Растяжка

Растяжка - идеальное средство для приведения тела в тонус. После нее мышцы подтягиваются, становятся более упругими, улучшается кровообращение и давление, также растяжка положительно влияет на цвет кожи и ее эластичность.

Не обязательно выполнять какие-то специальные программы, достаточно просто минут 30 потянуть руки, ноги, спину и пресс в разных положениях. Ориентируйтесь по своим ощущениям, чтобы выбрать оптимальное упражнение. И повторяйте его до тех пор, пока вам комфортно.

Любовь

Занятия любовью - отличная кардио-тренировка. Это приятное времяпровождение может заменить полноценное занятие в спортзале.

Также во время интима в организме повышается уровень эндорфинов. Это положительно влияет не только на настроение, но и на тонус организма. Ну а регулярная половая жизнь служит важным фундаментом стабильного гормонального фона. Что, в свою очередь, тоже очень сильно влияет на наши килограммы и объемы.

Пешие прогулки

Если вы будете ходить пешком хотя бы 20-30 минут в день, уже через несколько недель вы увидите явные изменения в своем теле. И речь не только о фигуре, которая немного подтянется и похорошеет от таких прогулок. В первую очередь, ходить пешком очень полезно для сердца и сосудов.

Если вы чувствуете частую усталость, вялость, вам тяжело подниматься по лестнице - этот вариант для вас. Всего несколько регулярных прогулок на воздухе, и вы начнете замечать приятные перемены. Только одевайтесь тепло и не забывайте брать с собой бутылку воды.

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