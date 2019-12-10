Психология шопинга: 10 советов для умного похода за покупками

После шопинга многие чувствуют не только удовлетворения от приятных и полезных покупок, но и усталость, муки совести за покупку каких-то ненужных вещей. Также нередко мы пытаемся вспомнить, ничего ли не забыли. И, если оказывается, что все-таки забыли, нас охватывает злость. Как же побороть все минусы шопинга, сделав этот процесс приятным и не раздражающим? Мы уже знаем ответ на этот вопрос и готовы поделиться им с вами.

Списки

Для начала, нужно составить списки. И мы сейчас имеем ввиду не только список необходимых товаров. Напишите несколько листочков: один с продуктами питания, другой с товарами для дома, третий со своими хотелками, подарками или другими подобными вещами.

Также можно разделить эти списки еще на две части - обязательные покупки и вещи, которые пока могут подождать. Так вам будет проще расставить приоритеты, если вы не будете вписываться в бюджет или попросту устанете ходить по магазинам.

Еда

Если вы идете в продуктовый отдел, обязательно поешьте перед этим. Иначе вы рискуете набрать намного больше товаров, чем вам нужно. Никакой заранее составленный список не остановит человека с голодными глазами и пустым желудком. Забавнее всего то, что в таком состоянии мы часто покупаем целую кучу абсолютной ерунды. На которую позже сами смотрим в полном недоумении.

Вода

Отправляясь за покупками обязательно возьмите с собой небольшую бутылочку с водой. Это поможет вам периодически увлажнять организм, предотвращая чрезмерную усталость, сухость во рту и так далее. Чем чаще вы будете делать небольшие глотки воды, тем дольше сможете сохранить бодрость и хорошее настроение.

Перерывы

Позволяйте себе делать небольшие перерывы. Отвлекитесь на чашечку кофе, посидите на скамейке, поболтайте с кем-то по телефону. Это поможет переключиться и не начинать зацикливаться. Также небольшой отдых придаст вам немного дополнительных сил.

Приятная компания

Позовите с собой на шопинг кого-то, с кем вам комфортно и весело. В приятной компании любой процесс всегда проходит быстрее и легче. К тому же, так у вас будет рядом кто-то, с кем можно посоветоваться в случае необходимости. И вам не придется самостоятельно тащить все пакеты.

Избегание несовместимых помощников

С этим наверняка сталкивался каждый. Если в процессе хождения по магазинам вы начинаете ругаться и спорить со своим супругом, мамой, подругой или кем-либо другим, просто откажитесь от компании этого человека.

Вы можете делать целую кучу других совместных дел в другое время, но, раз уж на шопинге вы начинаете портить друг другу нервы, просто не занимайтесь им вместе.

Подсчет бюджета

Чтобы не оказываться в неловких ситуациях, когда у вас не хватает на что-то финансов, заранее посчитайте свои средства. Подумайте, сколько может стоить тот или иной продукт, запишите цену в вашем списке.

И, хотя бы приблизительно, рассчитайте стоимость ваших покупок. Так вам будет проще ориентироваться в собственном бюджете.

Игнорирование недоступного

Если вас очень манит магазин дорогой косметики, но в данный момент вы понимаете, что не можете себе позволить что-то там купить, просто пройдите мимо. Не уговаривайте себя зайти туда и "просто посмотреть".

Ведь в таком случае вам наверняка захочется что-то приобрести, вы вряд ли сможете это сделать, и позже будете думать об этом и огорчаться. Лучше вернитесь в этот магазин позже, когда у вас будет возможность чем-то себя побаловать.

Приятные мелочи

Позволяйте себе приятные мелочи. Шоколадка, симпатичные носочки, чашечка вкусного кофе в местном кафе или новое полотенце на кухню - все это стоит недорого, а вот настроение поднимает в два счета.

Не отказывайте себе в таких радостях. Они не только формируют ваше настроение, но и наверняка пригодятся вам в будущем.

Комфортная дорога домой

Если вы планируете набрать целую кучу разных продуктов, вещей и так далее, продумайте заранее, как вы будете доставлять это все домой. Если у вас есть помощники или своя машина, процесс значительно упрощается.

Но в случае, когда вам надо на своих плечах тащить шесть тяжелых пакетов, наслаждаясь всеми прелестями общественного транспорта... Скажем так, лучше просто поберечь себя и вызвать такси. Да, этот вариант будет немного более дорогим. Но зато так вы сохраните здоровье своего позвоночника и свою нервную систему.

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