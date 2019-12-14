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Готовим дома воздушные рогалики с повидлом: простой рецепт и советы

Как быстро приготовить вкусный десерт к чаю

суббота, 14 декабря 2019, 07:00
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Рогалики - идеальный вариант простого и вкусного угощения на любой случай. Чтобы приготовить это лакомство достаточно подготовить всего несколько ингредиентов. И следовать пошаговому рецепту, который мы детально опишем в этом материале.

Итак, для приготовления рогаликов с повидлом вам понадобятся следующие продукты: мука (550 г), дрожжи пресованные (50 г), масло растительное (50 мл), сахар (50 г), повидло (100 г), сахарная пудра (2 ст. л.), вода (250 мл).

Шаг 1: 100 мл воды нужно согреть до горячей температуры и тщательно растворить в ней сахар.

Шаг 2: Добавить остальую воду (холодную), аккуратно ввести дрожжи и муку, влить растительное масло. Замесить тесто.

Шаг 3: Разделить тесто на 3 равных части и раскатать из них круги толщиной примерно 8 мм.

Шаг 4: Каждый круг разрезать на 8 сегментов, чтобы получились заготовки для будущих рогаликов.

Шаг 5: На широкую часть каждого сегмента нужно положить повидло, затем скрутить рогалики.

Шаг 6: Противень смазать маслом или накрыть бумагой для запекания. Выложить на него рокалики, дать им настояться 20 минут, а затем отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7: Готовые рогалики можно украсить сахарной пудрой или другой посыпкой на ваш вкус.

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