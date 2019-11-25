Десерты и сладости, от которых не поправляются: что слопать к чаю после 18:00

Большинство худеющих сталкиваются с одной и той же проблемой - к вечеру начинает очень хотеться что-то съесть. И очень часто хочется чего-то сладенького, а ведь именно его на ужин употреблять нельзя. Почему так происходит, что с этим делать и чем себя побаловать без вреда для своего тела - обо всем этом читайте в этом материале.

Почему вечером так хочется сладкого? Ответ очень простой. Если вы активно худеете, сидите на диете или занимаетесь спортом, ваш организм тратит большое количество углеводов и глюкозы. К вечеру запас этих элементов сильно уменьшается, поэтому вам начинает хотеться съесть что-то, чем можно восполнить этот недостаток.

Больше всего углеводов именно в сладостях, соответственно, организм инстинктивно начинает уговаривать вас нарушить режим питания и слопать конфетку.

Чем же заменить обычные сладости, чтобы не заставлять себя страдать и не навредить своей фигуре? Есть несколько отличных альтернатив.

Во-первых, сухофрукты. Да, в них тоже содержится большое количество углеводов, поэтому злоупотреблять этим продуктом не стоит. Но такой вариант точно полезнее для вашего организма, чем кусок торта или булочка.

Еще несколько полезных заменителей сладкого: фрукты, орешки, йогурты, творог с медом, желе, домашнее варенье, черный шоколад, зефир, гранола, зерновые батончики. Все эти продукты очень полезны из-за большого содержания витаминов и различных элементов. Но важно помнить, что их все-таки лучше не употреблять вечером в больших количествах.

Идеальный вариант - есть любые сладости, которых вам хочется, но делать это утром и брать небольшие порции. Так вы избавите себя от навязчивых мыслей о чем-то вкусненьком, не будете вредить фигуре и вам не придется употреблять углеводы в позднее время суток.

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