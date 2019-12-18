Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками

За неделю до Рождества королевские семьи мира выбрали фотографии для праздничных открыток. Дружные семейные портреты в социальных сетях опубликовали монархи Иордании, Норвегии, Испании и Дании.

Король Норвегии Харальд и королева Соня сделали семейный портрет в окружении кронпринцессы Метте-Марит, принцессы Ингрид Александры, наследного принца Хокона и принца Сверре Магнуса. Семья позировала рядом с рождественской елкой и возле пряничного домика. "Рождественские поздравления!" - гласит лаконичная подпись в Instagram семейства.

Фото: @norwegianroyals

Фото: @norwegianroyals

Король Испании Фелипе VI и королева Летисия выбрали праздничной открыткой октябрьское семейное фото, сделанное в деревне Асьега. На фото они радостно позируют с дочерьми принцессой Леонор и принцессой Софией. "С большой любовью и наилучшими пожеланиями. С Рождеством и Новым 2020 годом", - подписали они открытку.

Фото: @spanish.royals

В Дании королевская семья сделала праздничное фото в конюшне дворца Кристиансборг в Копенгагене. На фото запечатлен наследный принц Фредерик, его супруга, кронпринцесса Мэри Датская, четверо их детей и двое чистокровных кладрубских лошадей старейшей упряжной породы в мире.

Королева Иордании Рания на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото с королем Абдаллой II и четырьмя детьми. "С наилучшими пожеланиями от нашей семьи к вашим в наступающем Новом году", - написала Рания.

Королевская семья Великобритании пока не публиковала официальных портретов, но в Instagram появились красочные фото рождественских украшений Виндзорского замка.

"Более 20000 мерцающих огоньков сверкают в Виндзорском замке. В этом году в Зале Святого Георгия выставлена волшебная 6-метровая пихта Нордманна. Дерево было украшено в викторианском стиле бархатом и золотом, в рамках празднования 200-летия со дня рождения королевы Виктории и принца Альберта", - говорится в публикации.

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