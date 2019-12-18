RU  UA

Лайм

Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками

Монархи Испании, Дании, Норвегии и Иордании уже готовы к Рождеству

среда, 18 декабря 2019, 17:00
читати статтю українською

За неделю до Рождества королевские семьи мира выбрали фотографии для праздничных открыток. Дружные семейные портреты в социальных сетях опубликовали монархи Иордании, Норвегии, Испании и Дании.

Король Норвегии Харальд и королева Соня сделали семейный портрет в окружении кронпринцессы Метте-Марит, принцессы Ингрид Александры, наследного принца Хокона и принца Сверре Магнуса. Семья позировала рядом с рождественской елкой и возле пряничного домика. "Рождественские поздравления!" - гласит лаконичная подпись в Instagram семейства.

Фото: @norwegianroyals

Фото: @norwegianroyals

Король Испании Фелипе VI и королева Летисия выбрали праздничной открыткой октябрьское семейное фото, сделанное в деревне Асьега. На фото они радостно позируют с дочерьми принцессой Леонор и принцессой Софией. "С большой любовью и наилучшими пожеланиями. С Рождеством и Новым 2020 годом", - подписали они открытку.

Фото: @spanish.royals

В Дании королевская семья сделала праздничное фото в конюшне дворца Кристиансборг в Копенгагене. На фото запечатлен наследный принц Фредерик, его супруга, кронпринцесса Мэри Датская, четверо их детей и двое чистокровных кладрубских лошадей старейшей упряжной породы в мире.

Королева Иордании Рания на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото с королем Абдаллой II и четырьмя детьми. "С наилучшими пожеланиями от нашей семьи к вашим в наступающем Новом году", - написала Рания.

Королевская семья Великобритании пока не публиковала официальных портретов, но в Instagram появились красочные фото рождественских украшений Виндзорского замка.

"Более 20000 мерцающих огоньков сверкают в Виндзорском замке. В этом году в Зале Святого Георгия выставлена волшебная 6-метровая пихта Нордманна. Дерево было украшено в викторианском стиле бархатом и золотом, в рамках празднования 200-летия со дня рождения королевы Виктории и принца Альберта", - говорится в публикации.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

ТОП-5 смарт-телевизоров до 10 000 гривен

Телевизоры функцией SmartTV от известных мировых брендов в интернет-магазине "Стилус"

Рецепт "королевской шубы": как разнообразить популярный салат на Новый год

Как сделать любимое блюдо более оригинальным

​Идея для подарка: IQOS снизил цену к Новому году

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: