Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме в Букингемском дворце: фото

В Букингемском дворце прошел дипломатический прием, который Елизавета II традиционно устраивает незадолго до Рождества. Королева встречала гостей вместе с сыном Чарльзом и его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.
Герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в роскошном бархатном платье Alexander McQueen, которое было сшито для нее на заказ. Свой образ Кейт дополнила тиарой с жемчугом и бриллиантами Lover's Knot ("Узелки любви"), которая ранее принадлежала принцессе Диане.
Украшение королева преподнесла леди Ди по случаю свадьбы с принцем Чарльзом. После расставания с мужем Диана вернула тиару в королевскую коллекцию. Сейчас украшение для особых случаев надевает супруга принца Уильяма.
- Ранее Кейт Миддлтон посетила ферму в местечке Бакингемшир. Для выхода в свет герцогиня выбрала простой наряд в оттенках Рождества. На ней были уютный зеленый свитер, красный пуховик и джинсы-скинни. Свой casual-образ герцогиня дополнила высокими шерстяными носками и ботинками.
- Супруга принца Уильяма продемонстрировала голубой наряд в восточном стиле, состоящий из платья и брюк. В похожем образе Пакистан посещала и принцесса Диана в 1996 году.
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