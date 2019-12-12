Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы блистала на приеме в Букингемском дворце: фото

В Букингемском дворце прошел дипломатический прием, который Елизавета II традиционно устраивает незадолго до Рождества. Королева встречала гостей вместе с сыном Чарльзом и его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в роскошном бархатном платье Alexander McQueen, которое было сшито для нее на заказ. Свой образ Кейт дополнила тиарой с жемчугом и бриллиантами Lover's Knot ("Узелки любви"), которая ранее принадлежала принцессе Диане.

Украшение королева преподнесла леди Ди по случаю свадьбы с принцем Чарльзом. После расставания с мужем Диана вернула тиару в королевскую коллекцию. Сейчас украшение для особых случаев надевает супруга принца Уильяма.

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