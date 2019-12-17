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Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете

Уильям решил, что путь к сердцу женщины лежит через ее желудок. И не прогадал!

вторник, 17 декабря 2019, 12:56
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Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в специальном выпуске шоу британской кулинарной писательницы и телеведущей Мэри Берри. За приготовлением сладостей герцогиня Кембриджская рассказала, как после знакомства в университете будущий муж пытался покорить ее кулинарными способностями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году в престижном Сент-Эндрюсском университете.

"В наши университетские дни он готовил всевозможные блюда - думаю, именно так он пытался произвести на меня впечатление, - сказала герцогиня. - Он готовил спагетти болоньезе, соусы и тому подобное. А сейчас большую часть времени Уильям должен мириться с моей стряпней".

"Вот почему я такой худой!" - отшутился принц.

Когда Уильяма спросили, собирается ли он побаловать своих детей, принцессу Шарлотту и принца Луи, рождественскими блюдами, он ответил утвердительно.

"Мы говорили о том, чтобы делать пироги в этом году. Я люблю пироги. Если дети захотят пироги с начинкой, то я с удовольствием это сделаю", - ответил будущий король Великобритании.

"Мы тоже выращиваем собственные овощи, - добавила Кейт. - У нас есть морковь, бобы, свекла - огромный фаворит. Луи очень любит свеклу. А я люблю готовить торты. Для меня стало традицией не спать до с огромным количеством теста и глазури. Я делаю их слишком много. Но мне это нравится".

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