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Рецепт "королевской шубы": как разнообразить популярный салат на Новый год

Как сделать любимое блюдо более оригинальным

среда, 18 декабря 2019, 07:00
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Совсем скоро наступит Новый год. Это время не только подарков и приятных встреч, но и вкусных угощений. В этом материале мы расскажем вам, как легко и без особых усилий приготовить знаменитый салат по совершенно новому и необычному рецепту.

Итак, для приготовления "королевской шубы" вам понадобятся следующие ингредиенты: красная рыба слабосоленая или копченая (400 г), огурец (1 большой), свекла (2 маленьких), морковь (2 средних), картофель (4 шт.), большая луковица, майонез (для заправки), соль, перец (по вкусу), зелень (для украшения).

Шаг 1: картошку, свеклу и морковку нужно отварить в слегка подсоленной воде. Важно варить свеклу отдельно от других овощей, чтобы она их не покрасила.

Шаг 2: Когда овощи сварятся, нужно их почистить, остудить и нарезать кубиками.

Шаг 3: Рыбу следует промыть, промокнуть бумажной салфеткой, тщательно удалить все кости и также нарезать на кубики.

Шаг 4: Огурец нужно почистить от шкурки и натереть на терке. То же самое надо сделать с вареной свеклой, морковкой и картошкой.

Шаг 5: Добавить в свеклу немного растительного масла и перемешать.

Шаг 6: Лук почистить и мелко нарезать.

Шаг 7: Начинаем собирать салат. Сначала делаем слой рыбы, затем идут огурец, картофель, майонез, лук, морковка, снова майонез, свекла, и опять майонез.

Шаг 8: Готовый салат убираем в холодильник на 40 минут, украшаем зеленью и подаем к столу. Также можно добавить в качестве декорации дольки лимона.


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