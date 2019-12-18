RU  UA

Лайм

Ролик с Харрисоном Фордом возглавил топ-10 самой популярной креативной рекламы на YouTube

В других рекламных роликах появляются Том Холланд, Джефф Бриджес, Сара Джессика Паркер и другие звезды

среда, 18 декабря 2019, 18:04
читати статтю українською

YouTube опубликовал ежегодный рейтинг самых просматриваемых рекламных роликов, и 6 из 10 лидеров были созданы для Супербоула LIII - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Инвестиции в дорогую рекламу не были напрасными, поскольку зрители продолжали смотреть креативные видео до конца года.

На первом месте оказалась реклама Amazon, в которой пес Харрисона Форда в умном ошейнике с поддержкой виртуального ассистента Alexa заказывает еду. Также в ролике снялись Форест Уитакер, астронавты-близнецы Марк и Скотт Келли, актрисы Илана Глейзер и Эбби Джейкобсон.

Вторую позицию заняла реклама Hyundai, в которой актер Джейсон Бейтман в роли лифтера доставляет людей в различные неприятные ситуации. Автосалон Hyundai здесь представлен местом, где можно избежать стресса.

Третье место досталось обсуждаемой рекламе Gillette от Procter & Gamble, в которой мужчин призвали бороться с издевательствами, драками, дискриминацией и сексуальными домогательствами.

На четвертое место забросило рекламу iPhone 11, в которой популярный смартфон попадает в различные неприятные ситуации, но выходит из них без единого повреждения.

Пятой самой просматриваемой рекламой года стал ролик Bosch, в котором комичный герой описывает преимущества интернета вещей и подключенной к сети бытовой техники.

Релкама чипсов Doritos с хип-хоп исполнителем Chance the Rapper и группой Backstreet Boy заняла шестое место.

В рекламе Audi, занявшей седьмое место, снялись звезды серии фильмов "Человек-паук" - Том Холланд и Джейкоб Баталон. В ней Питер Паркер и его лучший друг Нед выполняют свою самую сложную миссию - участвуют в школьной научной ярмарке.

На восьмом месте оказалась реклама "Стелла Артуа" с мировыми звездами - Сарой Джессикой Паркер и Джеффом Бриджесом. В ней их знаменитые персонажи вместо привычных коктейлей заказывают пиво.

Девятое место занимает трогательная реклама Nike о трудностях и победах женщин в спорте.

Десятку лидеров замыкает забавная реклама Супербоула. В ней игроки в американский футбол превращают официальное мероприятие в матч и крушат модный ресторан.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: YouTube

Поделиться

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Прощаемся с объемом: проверенное меню для сушки тела на неделю

Что есть, чтобы быстро сбросить лишний вес

Королевские семьи со всего мира поделились праздничными открытками

Новый год 2020 - поздравительные открытки королевских домов Европы - фото

ТОП-5 смарт-телевизоров до 10 000 гривен

Телевизоры функцией SmartTV от известных мировых брендов в интернет-магазине "Стилус"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: