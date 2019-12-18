Ролик с Харрисоном Фордом возглавил топ-10 самой популярной креативной рекламы на YouTube

YouTube опубликовал ежегодный рейтинг самых просматриваемых рекламных роликов, и 6 из 10 лидеров были созданы для Супербоула LIII - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Инвестиции в дорогую рекламу не были напрасными, поскольку зрители продолжали смотреть креативные видео до конца года.

На первом месте оказалась реклама Amazon, в которой пес Харрисона Форда в умном ошейнике с поддержкой виртуального ассистента Alexa заказывает еду. Также в ролике снялись Форест Уитакер, астронавты-близнецы Марк и Скотт Келли, актрисы Илана Глейзер и Эбби Джейкобсон.

Вторую позицию заняла реклама Hyundai, в которой актер Джейсон Бейтман в роли лифтера доставляет людей в различные неприятные ситуации. Автосалон Hyundai здесь представлен местом, где можно избежать стресса.

Третье место досталось обсуждаемой рекламе Gillette от Procter & Gamble, в которой мужчин призвали бороться с издевательствами, драками, дискриминацией и сексуальными домогательствами.

На четвертое место забросило рекламу iPhone 11, в которой популярный смартфон попадает в различные неприятные ситуации, но выходит из них без единого повреждения.

Пятой самой просматриваемой рекламой года стал ролик Bosch, в котором комичный герой описывает преимущества интернета вещей и подключенной к сети бытовой техники.

Релкама чипсов Doritos с хип-хоп исполнителем Chance the Rapper и группой Backstreet Boy заняла шестое место.

В рекламе Audi, занявшей седьмое место, снялись звезды серии фильмов "Человек-паук" - Том Холланд и Джейкоб Баталон. В ней Питер Паркер и его лучший друг Нед выполняют свою самую сложную миссию - участвуют в школьной научной ярмарке.

На восьмом месте оказалась реклама "Стелла Артуа" с мировыми звездами - Сарой Джессикой Паркер и Джеффом Бриджесом. В ней их знаменитые персонажи вместо привычных коктейлей заказывают пиво.

Девятое место занимает трогательная реклама Nike о трудностях и победах женщин в спорте.

Десятку лидеров замыкает забавная реклама Супербоула. В ней игроки в американский футбол превращают официальное мероприятие в матч и крушат модный ресторан.

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