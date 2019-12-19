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Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену: фото героини

Чудесная история о том, какими чуткими и понимающими могут быть собаки

четверг, 19 декабря 2019, 12:32
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Овчарка Люси из городка Шакопи в Миннесоте стала настоящим героем: местная полиция устроили ей пир и фотосессию после того, как умная собака спасла хозяина от верной гибели.

Фото: Shakopee Police Department в Facebook

"В прошлом месяце нас отправили на медицинский вызов. Позже мы узнали, насколько особенным был этот звонок, - говорится в сообщении Управления полиции Шакопи в Facebook. - Ранним утром Люси, немецкая овчарка Мэри Линн, начала вести себя достаточно странно, чтобы разбудить ее. Когда Мэри перевернулась, она поняла, что у ее мужа Эрика случился сердечный приступ. Женщина немедленно позвонила в 911 и начала сердечно-легочную реанимацию. Вскоре после этого приехали спасатели и предприняли необходимые меры. Благодаря тому, что Люси сразу поняла, что с Эриком что-то не так, ему удалось полностью восстановиться".

Когда мужчина оправился от инфаркта, полицейские Шакопи еще раз встретились с семьей и поблагодарили умную собаку. Героиня получила много игрушек, лакомств и ласки.

"Небольшая благодарность для этого четвероногого ангела-хранителя", - отметили в полиции.

Фото: Mary Lynn в Facebook

"Вот причина, по которой мы называем наших собак лучшими друзьями, - пишут пользователи соцсети. - Это так удивительно. Наши питомцы действительно являются частью нашей семьи!"

"Спасибо всем большое! Это Рождество особенное и благословенное по многим причинам", - ответила на сообщения хозяйка Люси Мэри Линн.

  • Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь. Питбуль Симба доказал, что собака может быть доброй и внимательной независимо от породы.
  • Хозяйка 17 кошек и собак собрала всех животных на одном фото. Сделать его было непросто, но женщина сделала лучший семейный портрет своих любимцев.

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