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Владелец 17 такс сделал идеальное рождественское фото своих собак

Креативный хозяин не пожалел времени и порадовал соцсети портретом своих питомцев

понедельник, 23 декабря 2019, 17:46
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Любитель собак из Южного Уэльса Лиам Бич сумел собрать всех своих любимцев на одном эпическом фото. 17 очаровательных такс, одетых в рождественские костюмы, согласились позировать на лестнице, дружелюбно глядя в камеру.

Фото: @liambeach2 в Instagram

"Раньше я фотографировал собак на диване, но подумал, что мне нужно превзойти себя. Потому в этом году я решил, что сделаю это на лестнице, - рассказал гордый хозяин изданию The Daily Mail. - Я подумал, что смешно видеть, как они все одеты в свои маленькие наряды".

Фото: @liambeach2 в Instagram

Фото: @liambeach2 в Instagram

Лиам объяснил, что праздничное фото заняло у него почти час: рождественские костюмы волновали такс, и они не хотели сидеть на месте.

"Чтобы сделать фотографию, потребовалось около 45 минут. Когда собаки были одеты в свои наряды, они подумали, что пора идти гулять, и начали сходить с ума, бегать по дому, - сказал он. - Мне пришлось успокоить их, прежде чем посадить на лестницу".

Как только все 17 собак оказались на месте, некоторые из них решили подремать. Хозяину пришлось использовать пакет с лакомствами, чтобы привлечь их внимание и заставить смотреть в камеру.

"Через некоторое время на лестнице они начали засыпать, поэтому мне пришлось усердно работать, чтобы они смотрели в камеру", - объяснил он.

Летом Лиам сделал аналогичное, но чуть более простое фото: у него было "всего" 16 раздетых такс.

Фото: @liambeach2 в Instagram

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