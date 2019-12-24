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Салат-рулет "Мимоза" к Новому году: как разнообразить стандартное блюдо

Оригинальный рецепт традиционного праздничного угощения

вторник, 24 декабря 2019, 07:00
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Как приготовить традиционные новогодние салаты, и при этом удивить своих гостей оригинальностью и чем-то новеньким? В этом материале мы подробно опишем интересный рецепт привычного блюда, который точно не оставит равнодушными ваших друзей и близких.

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (5 шт.), морковь (4 шт.), яйца (6 шт.), рыбные консервы (2 шт.), сливочное масло (100 г), майонез (300 г), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Картошку, морковку и яйца нужно отварить и почистить.

Шаг 2: Сливочное масло нужно подержать в холодильнике, вам оно понадобится в холодном виде.

Шаг 3: Картошку и морковку натереть на мелкой терке.

Шаг 4: Отделить белки от желтков, желтки натереть на мелкой терке, белки - на крупной. Не смешивать их между собой.

Шаг 5: Рыбные консервы размять вилкой, предварительно слить их них всю жидкость.

Шаг 6: Расстелить на рабочей поверхности деревянный коврик, на него уложить пищевую пленку.

Шаг 7: Выложить на пленку первый слой картошки, добавить соль и перец.

Шаг 8: Смазать картошку майонезом, немного перемешать.

Шаг 9: Сверху на картошку натереть охлажденное сливочное масло.

Шаг 10: Теперь нужно сделать слой морковки, тоже смазать его майонезом. Затем пойдет слой белков, желтков и рыбы.

Шаг 11: При помощи коврика нужно сформировать рулет. Для этого нужно аккуратно соединить концы и немного скатать, без сильного нажатия.

Шаг 12: Рулет в коврике нужно отправить в холодильник на несколько часов. После этого его можно переложить в красивое блюдо и подавать к столу.

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