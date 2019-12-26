Встречаем Новый год без майонеза: три легких салата к праздничному столу

Новый год - время не только приятных встреч, подарков и веселых мероприятий. Также в этот день все привыкли баловать себя и близких вкусными угощениями. Но совсем не обязательно подавать на стол только калорийную и вредную для фигуры еду. В этом материале мы поделимся с вами рецептами салатов без майонеза, которые можно есть, не боясь набрать лишние килограммы.

Салат с курицей и авокадо

Это вкусное и полезное блюдо для тех, кто хочет не только полакомиться чем-то оригинальным, но и принести пользу своему организму. Все ингредиенты очень полезны, так как содержат множество витаминов и микроэлементов. Также этот салат очень легкий, он насыщен полезными растительными жирами и подарит вам заряд энергии.

Ингредиенты: авокадо (2 шт.), отварное куриное филе (2 шт.), вареные яйца (4 шт.), салат свежий (1 пучок), лимонный сок (0.5 ч. л.), оливковое масло (1 ст. л.), соль, перец и базилик по вкусу.

Для начала приготовим заправку. Для этого нужно смешать оливковое масло с лимонным соком и специями. Соусу нужно дать немного настояться, пока вы будете нарезать овощи. Авокадо нужно очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать на мелкие дольки, яйца нарезать на кубики, куриное филе мелко нарубить. Свежий салат следует порвать руками на мелкие кусочки.

Смешать все овощи и курицу, добавить заправку, тщательно перемешать. Готовый салат можно украсить долькой лимона.

Легкий салат "а-ля Греция"

Этот салат похож на знаменитый греческий, но отличается тем, что является более легким и полезным. Ингредиенты: свежие помидоры (4 шт.), свежие огурцы (3 шт.), салат "Айсберг" (небольшой качан), сыр "Фета" (80 г), оливковое масло (1 ст. л.), перец по вкусу. Соль в этот салат не добавляется, так как сыр сам по себе очень соленый.

Огурцы и помидоры нужно нарезать на небольшие кусочки, затем измельчить сыр на маленькие кубики, смешать продукты между собой. Теперь следует порвать салат руками, выложить его на тарелку, положить сверху остальные нарезанные ингредиенты, полить блюдо оливковым маслом и посыпать перцем. Можно украсить угощение маслинами.

Салат с крабовыми палочками "Диетический"

Это угощение напоминает традиционный новогодний салат, но является более полезным и менее калорийным. Ингредиенты: крабовые палочки (1 пачка), свежие огурцы (3 шт.), вареные яйца (4 шт.), зеленый лук (1 небольшой пучок), петрушка и укроп (по маленькой веточке), оливковое или подсолнечное масло (1 чт. л.), соль и перец (по вкусу).

Крабовые палочки и огурцы нужно нарезать на кубики, вареные яйца также измельчить на небольшие кусочки. Зеленый лук, петрушку и укроп стоит мелко порубить. Смешать все ингредиенты в емкости для салата, заправить маслом, посолить и поперчить. Салату обязательно нужно дать настояться минимум полчаса, чтобы он получился насыщенным и ароматным.

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