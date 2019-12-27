Как приготовить дома согревающий грог: пошаговый рецепт и советы

Грог - знаменитый согревающий напиток. Его традиционно готовят во время зимних праздников в разных странах мира. В этом материале мы расскажем вам, как можно приготовить настоящий вкусный и ароматный грог самостоятельно. Для этого вам понадобятся всего несколько обычных продуктов.

Итак, для приготовления грога вам нужны будут следующие ингредиенты: чай в пакетиках (2 шт.), апельсин (2 шт.), белый ром (80 мл), сахар, корица, гвоздика (по вкусу).

Шаг 1: Чайные пакетики нужно залить кипятком и дать им настояться. Из указанного количества ингредиентов получится примерно 2 порции грога, поэтому чай нужно заливать двумя чашками воды.

Шаг 2: Добавьте сахар в чай и хорошенько перемешайте.

Шаг 3: Апельсины нужно помыть и тщательно выжать из них сок. Затем процедите его, чтобы в нем не осталось кусочков мякоти, и добавьте в чай.

Шаг 4: Теперь нужно добавить в будущий грог ром, корицу и гвоздику, немного подогреть, чтобы напиток был горячим. И можно подавать ароматный грог на стол.

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