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Салат Грибная поляна на Новый год: рецепт и советы приготовления

Оригинальная закуска для вашего праздничного стола

суббота, 28 декабря 2019, 07:00
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Думаете, что приготовить на Новый год, кроме привычных и уже немного надоевших блюд? В этом материале мы расскажем, как сделать оригинальный и красивый салат из простых ингредиентов, который точно приятно удивит ваших гостей.

Итак, для приготовления салата под названием "Грибная поляна" вам понадобятся следующие ингредиенты: маринованные грибы (500 г), отварное куриное мясо (300 г), твердый сыр (100 г), яйца (4 шт.), картофель (2 шт.), соленые огурцы (2 шт.), майонез (150 г), морковь (1 шт.), укроп (небольшой пучок).

Шаг 1: Картошку и морковку нужно отварить до готовности, яйца надо сварить вкрутую. Куриное мясо следует сварить отдельно в подсоленной воде.

Шаг 2: Возьмите миску для салата и застелите дно пищевой пленкой, так вам будет удобнее переворачивать салат.

Шаг 3: Первым слоем положите грибы шляпками вниз.

Шаг 4: Затем мелко нарежьте укроп и посыпьте его поверх грибов.

Шаг 5: Теперь нужно нарезать куриное мясо и сделать из его новый слой салата. Курицу следует смазать слоем майонеза.

Шаг 6: Морковку натрите на терке и уложите на курицу. Добавьте еще немного майонеза.

Шаг 7: Следующим слоем пойдет натертый на терке сыр.

Шаг 8: Яйца нарежьте на мелкие кубики и уложите поверх сыра, полейте майонезом. И последним слоем выложите натертый на терке вареный картофель.

Шаг 9: Теперь салат нужно накрыть плоской тарелкой, аккуратно перевернуть, снять пищевую пленку и подавать к столу.

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