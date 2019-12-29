Готовим горячий глинтвейн к праздникам: пошаговый рецепт и секреты с приправами

Глинтвейн - самый знаменитый зимний напиток, его пьют во многих странах мира. Это ароматное угощение ассоциируется с Рождеством, Новым годом, нарядными и шумными ярмарками, каникулами и первым пушистым снежком. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусный глинтвейн самостоятельно.

Для приготовления напитка вам понадобятся следующие ингредиенты: сухое красное вино (1 бутылка), апельсин (1 шт.), вода (125 мл), гвоздика (3-4 звездочки), сахар (3 ст. л.), молотый имбирь (1 ч. л.), молотый мускатный орех (0.5 ч. л.), корица (2 палочки).

Шаг 1: Начнем с главной хитрости этого рецепта: все специи и воду нужно смешать в небольшой кастрюльке и поставить на маленький огонь. Желательно постоянно помешивать ингредиенты, чтобы ничего не пригорело. Когда жидкость закипит, снять с огня и дать настояться 15 минут.

Шаг 2: В более глубокой кастрюле смешать отвар специй, красное вино и сахар. Затем добавить нарезанный кружочками апельсин.

Шаг 3: Поставить будущий глинтвейн на плиту и довести до кипения на медленном огне.

Шаг 4: Как только напиток закипит, его сразу же нужно снять с плиты, разлить по кружкам и подавать к столу. Чашки можно украсить дольками апельсина.

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