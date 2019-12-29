RU  UA

Лайм

Готовим горячий глинтвейн к праздникам: пошаговый рецепт и секреты с приправами

Как приготовить самый популярный зимний напиток

воскресенье, 29 декабря 2019, 07:00
читати статтю українською

Глинтвейн - самый знаменитый зимний напиток, его пьют во многих странах мира. Это ароматное угощение ассоциируется с Рождеством, Новым годом, нарядными и шумными ярмарками, каникулами и первым пушистым снежком. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить вкусный глинтвейн самостоятельно.

Для приготовления напитка вам понадобятся следующие ингредиенты: сухое красное вино (1 бутылка), апельсин (1 шт.), вода (125 мл), гвоздика (3-4 звездочки), сахар (3 ст. л.), молотый имбирь (1 ч. л.), молотый мускатный орех (0.5 ч. л.), корица (2 палочки).

Шаг 1: Начнем с главной хитрости этого рецепта: все специи и воду нужно смешать в небольшой кастрюльке и поставить на маленький огонь. Желательно постоянно помешивать ингредиенты, чтобы ничего не пригорело. Когда жидкость закипит, снять с огня и дать настояться 15 минут.

Шаг 2: В более глубокой кастрюле смешать отвар специй, красное вино и сахар. Затем добавить нарезанный кружочками апельсин.

Шаг 3: Поставить будущий глинтвейн на плиту и довести до кипения на медленном огне.

Шаг 4: Как только напиток закипит, его сразу же нужно снять с плиты, разлить по кружкам и подавать к столу. Чашки можно украсить дольками апельсина.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

10 бюджетных, но приятных подарков на Новый год: как уложиться в 300 гривен

Недорогие и интересные варианты подарков для всех

Салат Грибная поляна на Новый год: рецепт и советы приготовления

Оригинальная закуска для вашего праздничного стола

Как приготовить дома согревающий грог: пошаговый рецепт и советы

Как своими руками сделать знаменитый зимний напиток

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: