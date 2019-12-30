Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона: фото

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян потратила более $130 тыс. на памятные вещи Майкла Джексона для своей 6-летней дочери Норт. Главным подарком стала культовая белая шляпа певца, стоимость которой превышает $65 тыс., пишет Mirror.

Норт - большая поклонница Майкла Джексона, потому звездные родители решили поучаствовать в аукционе и подарить ей по-настоящему памятные подарки.

"Мы знали, что ей это понравится. Она так благодарна и взволнована", - сказала Ким Кардашьян в Instagram-историях.

Одним из сюрпризов стал бархатный пиджак, который Джексон надевал на Каннском кинофестивале на вечеринку по случаю 65-летия своей подруги Элизабет Тейлор. В карманах пиджака было доказательство происхождения одежды - фотография одетого в нее певца. Ким Кардашьян отметила, что она немного укоротила рукава, чтобы дочь могла носить памятную вещь.

"Вместе с жакетом Норт получила шляпу, которую Майкл носил в клипе Smooth Criminal, - добавила Ким. - На ней все еще сохранился его грим".

Кроме Норт, Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще троих детей: 4-летнего Сейнта, 2-летнюю дочь Чикаго и 7-месячного Саама.

6-летняя дочь Ким Кардашьян появилась на публике с сумкой за $10 000. Некоторые СМИ предположили, что аксессуар маленькой Норт может стоить все $200 000.

Ким Кардашьян показала подарки для детей и фанам стало грустно. Ким любит пастельные оттенки и не изменяет им даже в праздник.

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