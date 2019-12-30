RU  UA

Лайм

Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона: фото

Звезда реалити-шоу и ее муж Канье Уэст порадовали ребенка экстравагантными подарками

понедельник, 30 декабря 2019, 16:12
читати статтю українською

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян потратила более $130 тыс. на памятные вещи Майкла Джексона для своей 6-летней дочери Норт. Главным подарком стала культовая белая шляпа певца, стоимость которой превышает $65 тыс., пишет Mirror.

Норт - большая поклонница Майкла Джексона, потому звездные родители решили поучаствовать в аукционе и подарить ей по-настоящему памятные подарки.

"Мы знали, что ей это понравится. Она так благодарна и взволнована", - сказала Ким Кардашьян в Instagram-историях.

Одним из сюрпризов стал бархатный пиджак, который Джексон надевал на Каннском кинофестивале на вечеринку по случаю 65-летия своей подруги Элизабет Тейлор. В карманах пиджака было доказательство происхождения одежды - фотография одетого в нее певца. Ким Кардашьян отметила, что она немного укоротила рукава, чтобы дочь могла носить памятную вещь.

"Вместе с жакетом Норт получила шляпу, которую Майкл носил в клипе Smooth Criminal, - добавила Ким. - На ней все еще сохранился его грим".

Кроме Норт, Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще троих детей: 4-летнего Сейнта, 2-летнюю дочь Чикаго и 7-месячного Саама.

  • 6-летняя дочь Ким Кардашьян появилась на публике с сумкой за $10 000. Некоторые СМИ предположили, что аксессуар маленькой Норт может стоить все $200 000.
  • Ким Кардашьян показала подарки для детей и фанам стало грустно. Ким любит пастельные оттенки и не изменяет им даже в праздник.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон

День рождения Кейт Миддлтон 9 января - королевская семья принца Уильяма и Кейт проведет отпуск на роскошном острове в Карибском бассейне

Личная информация сотен звезд случайно оказалась в сети - теперь фаны знают, где искать Элтона Джона

В правительстве Британии извинились за произошедшее. Причины инцидента изучают

Шэрон Стоун забанили в приложении для знакомств: пользователи не поверили, что звезда ищет пару

Личная жизнь Шэрон Стоун - учетную запись актрисы в приложении для знакомств удалили по жалобам пользователей

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: