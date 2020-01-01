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В Британии нашли милейшего тюлененка, который наслаждается отдыхом на пляже и машет в камеру: фото

Загорающие тюлени зимой - редкое явление на побережьях Британии, но фотографу определенно повезло

среда, 1 января 2020, 15:04
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Фотограф Йохан Сиггесон посетил местные пляжи Норфолка (Британия), где заснял милейшего тюлененка, который нежится на солнце и охотно позирует перед объективом. Опубликованные им снимки животного облетели соцсети, вызвав неподдельный восторг пользователей.

По словам Сиггесона, в дни его путешествий в Норфолке была плохая погода с дождем и ветром. Привезти хорошие кадры фотограф уже не надеялся. Но через некоторое время показалось солнце. Понежится в его лучах на пляж выбрался и тот самый тюлененок. Увидев, как животное машет в плавником, мужчина не устоял.

В довольном тюлененке пользователи соцсетей узнают себя: "Это прям я в отпуске", "Кажется, я этот тюлененок. К тому же по жизни", "Блин, это мое животное, сто процентов".

В целом же загорающие тюление в зимние месяцы - редкое явление на восточных побережьях Британии. Из этого можно сделать вывод, что Йохану Сиггесону повезло вдвойне.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: фото, животные

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