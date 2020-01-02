Готовим легкий картофельный крем-суп и разгружаемся после Нового года

После Нового года организму не помешает небольшая разгрузка. Тяжелая еда, спиртные напитки и обилие сладостей не лучшим образом влияют на тело, поэтому стоит помочь ему вернуться в тонус. Для этого мы подготовили рецепт легкого и вкусного супа, который быстро разберется с лишними килограммами.

Для приготовления картофельного супа-пюре вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (700 г), масло сливочное (50 г), лук репчатый (2 шт.), куриный бульон (2 л), молоко (100 мл), соль и перец (по вкусу), зеленый лук (для украшения).

Шаг 1: Сначала нужно сварить куриный бульон. Для этого можно использовать любое куриное мясо на ваше усмотрение.

Шаг 2: Затем следует почистить картофель и нарезать его кубиками. Лук также почистить и нарезать на кубики.

Шаг 3: В большой кастрюле разогреть сливочное масло, высыпать туда нарезанный лук, накрыть крышкой и подержать на маленьком огне 10 минут.

Шаг 4: Высыпать в кастрюлю картофель, добавить соль и перец, накрыть крышкой и готовить еще 10 минут.

Шаг 5: Залить все ингредиенты куриным бульоном, довести до кипения и варить около 25 минут до тех пор, пока картофель не станет мягким.

Шаг 6: Будущий суп нужно немного охладить, затем измельчить в пюре при помощи блендера.

Шаг 7: Добавить молоко, тщательно перемешать и подавать к столу, украсив мелко нарезанным зеленым луком.

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