3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость

После праздника многие чувствуют себя не лучшим образом из-за выпитого спиртного и поздних посиделок. Чтобы вы как можно быстрее вернули себе хорошее самочувствие, мы собрали лучшие способы побороть похмелье. И готовы поделиться ими в этом материале.
Способ номер один - полезные напитки. Вы можете приготовить дома вкусный прохладный айран, рецептом которого мы поделились ранее в отдельном материале. Он поможет вашему организму быстро вернуться в тонус. Также вы можете выпить аспирин, если он вам не противопоказан. Хорошей идеей будет выпить несколько стаканов прохладной газировки с лимонным соком.
Способ номер два - сорбенты. Активированный уголь, Энтеросгель и другие подобные препараты хорошо борятся с похмельем, так как абсорбируют все вредные вещества. Также в качестве сорбента отлично подойдет обычный вареный рис.
Способ номер три - калорийная еда. Если после празднования Нового года в вашем холодильнике остались какие-либо калорийные продукты, можете смело побаловать себя ими. Хорошо подойдут салаты с майонезом, мясные блюда, холодец и другая сытная пища. Обилие жиров и углеводов быстро насытит ваш организм, даст вам заряд энергии и поможет побыстрее вывести алкоголь.
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