Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления

Рождество трудно представить без традиционного блюда - кутьи. Но многих хозяек немного смущает процесс приготовления этого угощения, ведь он достаточно сложный. Специально для вас мы нашли рецепт рождественской кутьи, который потребует всего 30 минут вашего времени. Также для него понадобятся самые простые продукты.

Для приготовления быстрой кутьи вам нужны следующие ингредиенты: рис (200 г), мак (100 г), орехи грецкие (50 г), изюм, курага или другие сухофрукты (50 г), мед (3 ст. л.).

Шаг 1: Для начала нужно замочить сухофрукты и орехи в очень теплой, почти горячей воде. Сухофрукты и мак надо оставить замачиваться на 30 минут, орехи можно держать чуть меньше, 15-20 минут.

Шаг 2: Пока ингредиенты настаиваются, готовим рис. Для этого его нужно промыть под проточной водой и сварить до готовности, как обычно. Этот процесс займет примерно 15-20 минут. Из готовой каши нужно слить горячую воду, затем следует дать рису немного остыть. Чтобы ускорить этот процесс, можно промыть рис холодной водой и процедить через сито или мелкий дуршлаг.

Шаг 3: Орехи нужно очистить от шкурки и измельчить при помощи скалки или блендера.

Шаг 4: Теперь осталось только смешать вареный рис, мак, орехи, сухофрукты и мед. Если мед слишком густой, его можно немного подогреть на слабом огне. Кутья готова!

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